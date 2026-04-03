Un fallecido y tres heridos tras chocar dos vehículos y volcar uno de ellos en la A-8325 en Casariche (Sevilla)

A-8325 en Casariche (Sevilla) - 112

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico al chocar dos vehículos y volcar uno de ellos, con una persona atrapada en su interior, en la A-8325, a la altura de Casariche (Sevilla).

Según ha informado el Servicio de Emergencias Andalucía 112 en su página web, consultada por Europa Press, siniestro vial se ha producido sobre las 21,40 horas en la referida vía.

Así, fueron activados efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y los Bomberos de la Diputación de Sevilla. Por el momento, no ha trascendido la identidad del fallecido ni el progreso del estado de salud de los heridos.