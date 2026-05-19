Andalucía Trade destaca en ADM 2026 el sector aeroespacial y presenta una oferta de financiación por más de 430 millones

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, interviene en la apertura de las conferencias plenarias del Aerospace&Defense Meetings-ADM Sevilla 2026. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Aeroespace & Defese Meetings (ADM) ha comenzado este martes en Sevilla su ciclo de conferencias plenarias reivindicando el sector aeroespacial, espacial y de defensa de Andalucía, un sector que alcanzó en 2024 --año del que se tienen las cifras más recientes-- una facturación cercana a los 3.000 millones de euros y generó más de 15.000 empleos en la comunidad. Al tiempo, durante su inauguración, Andalucía Trade ha presentado a la industria aeroespacial su oferta de financiación empresarial por más de 430 millones de euros

La apertura del ciclo de conferencias de esta octava edición ha servido para situar a Andalucía como actor estratégico en un contexto internacional marcado por el refuerzo de las capacidades industriales y tecnológicas vinculadas a la aeronáutica, el espacio y la defensa, sectores cuya relevancia económica y geopolítica ha ganado peso en Europa en los últimos años.

Durante su inauguración, el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha defendido que Andalucía alberga "uno de los principales polos aeroespaciales de Europa", con un ecosistema que integra compañías tractoras, industria auxiliar, centros tecnológicos, ámbito académico y profesionales altamente cualificados.

Castro, que ha sustituido en esta intervención a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España -- que finalmente participará este miércoles en la apertura oficial del encuentro--, ha puesto además el foco en la evolución exterior del sector, al destacar que las exportaciones aeroespaciales andaluzas alcanzaron los 770 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 86% más en comparación interanual.

Así, Castro, ha presentado la oferta de financiación empresarial de Andalucía Trade que tiene previsto poner en el mercado 432 millones de euros "que serán de gran utilidad al sector aeroespacial para desarrollarse, y abordar los nuevos proyectos que están por venir, derivados de la nueva realidad que afronta el mundo y, especialmente Europa, en los campos de la aeronáutica civil y de defensa, y el espacio".

Para ello, ha puesto en valor el conjunto de incentivos e instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial de Andalucía Trade, "un sistema híbrido de financiación empresarial que puede atender buena parte de las necesidades del sector aeroespacial andaluz".

Este sistema de financiación empresarial debutó con las líneas de incentivos directos al desarrollo industrial y creación de empresas, I+D no competitiva e internacionalización, con una dotación conjunta de 255,6 millones de euros, cofinanciados con Feder y, por tanto, dirigido muy mayoritariamente a pymes.

"El resultado es muy potente, apunta el responsable de Andalucía Trade, ya que, en dos años y medio, 612 proyectos empresariales apoyados con incentivos por valor de 152 millones de euros, para una inversión total de 351 millones de euros", ha destacado. Una apuesta por las empresas, de manera que, por cada euro de inversión privada empresarial, la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Trade, aporta un euro público (47,2% intensidad media incentivo).

A estos incentivos, se unirán a lo largo de 2026 nuevas convocatorias de I+D, estas ya de carácter competitivo, con 70 millones de euros cofinanciados también con Feder. Con esta convocatoria Andalucía contará con la oferta pública de incentivos a la I+D+i más potente de su historia.

Durante la inauguración, Castro ha estado acompañado por el presidente de aviones comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas; el presidente de Andalucía Aeroespace, Fernando Alarcón de la Lastra y el director general de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), César Ramos.

Por su parte, el director general de Tedae ha destacado Sevilla como una ciudad "profundamente vinculada con el sector aeronáutico", al tiempo que ha señalado el encuentro como una "gran oportunidad" para establecer relaciones de confianza en un momento donde "las perspectivas de crecimiento son extraordinarias". "Ningún gran proyecto industrial se construye en solitario", ha añadido.

En la misma línea, Alarcón ha señalado también el crecimiento andaluz en el sector, aseverando que "Andalucía está preparada" y ha trasladado un "mensaje claro" a las grandes compañías, pidiendo que "miren a Andalucía con ambición" porque "ya está en el mapa aeroespacial europeo".

El presidente de Andalucía Aeroespace, ha incidido también en la importancia de la colaboración entre empresas e instituciones, señalando que "tenemos que caminar de la mano con un objetivo común: hacer que la comunidad sea cada vez más competitiva y atractiva para la inversión".

Sin embargo, el presidente de aviones comerciales de Airbus España ha afirmado que no se conforman con el éxito presente, sino que tienen un "mandato claro" como es "liderar la aviación descarbonizada".

Por ello, Ricardo Rojas ha subrayado la "apuesta decidida" por combustibles sostenibles de la aviación, destacando que España "está en el centro de esta revolución". "Estamos invirtiendo en el I+D que definirá cómo volaremos mañana", ha añadido.

Tras la inauguración, el CEO y fundador de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón ha ofrecido una conferencia magistral sobre el papel de España y Andalucía ante el nuevo panorama aeronáutico, espacial y de defensa. Para finalizar ha tenido lugar una mesa redonda sobre Tecnologías disruptivas en la aviación sostenible, moderada por el director gerente de Andalucía Aeroespace, Juan Román, y en la que han participado el VP - Head of Technology Planning and Roadmapping de Airbus España, Jaume Marcos; el Senior Director Research & Technology de ITP Aero, Jaime Fernández, y el Director de Aviación Sostenible de Moeve, Álvaro Macarro.

Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026, celebrado en Sevilla del 19 al 21 de mayo de 2026 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), cuenta con 320 empresas inscritas de 30 países y con el respaldo de los principales actores industriales e institucionales del sector, destacando el de Airbus como socio principal desde la primera edición.

El evento, estructurado en tres jornadas temáticas ofrece un completo programa de conferencias, paneles, encuentros B2B y espacios de networking diseñados para impulsar la cooperación industrial y la transferencia tecnológica. En el ámbito del conocimiento, ADM Sevilla 2026 incluye un amplio programa de conferencias con 21 mesas redondas y paneles de discusión, en los que participarán más de 50 especialistas de prestigio para explorar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la industria aeroespacial.

Entre los temas que se tratarán a lo largo de estas jornadas destacan: 'Tecnologías Disruptivas en la Aviación Sostenible', 'Autonomía estratégica, la nueva arquitectura europea de defensa', 'Defensa y Territorio: el potencial estratégico de Almería'', 'Sector Espacial y Soberanía Tecnológica', 'Inversiones industriales en España: casos de éxito', 'Ciberseguridad: Infraestructuras Críticas y Cadena de Suministro'.

La última jornada, del 21 de mayo, continuarán las reuniones de negocio y las conferencias, que estarán dedicadas al talento y las tecnologías emergentes. Expertos del ámbito académico, institucional y empresarial debatirán sobre la atracción y desarrollo de talento en la industria aeroespacial.

Al igual que en las anteriores ediciones, la organización de ADM Sevilla 2026 por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.