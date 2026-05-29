Andújar (Jaén) registró este jueves la temperatura máxima más alta en España con 38,2 grados

Archivo - Uno de los accesos a Andújar. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR - Archivo

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

Andújar (Jaén) ha registrado la temperatura más alta de España durante este pasado jueves, al llegar a los 38,2 grados en este episodio adelantado de calor, con cifras por encima de lo normal para un mes de mayo.

En concreto, la localidad jiennense alcanzó esos 38,2 grados a las 17,20 horas, según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada este viernes por Europa Press.

Precisamente Andújar, es uno de los municipios afectados en la provincia de Jaén por el aviso amarillo activado por Aemet para estos sábado y domingo por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados. Se tata, en concreto, de las zonas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir.

Con respecto, al top diez de los valores más elevados de este jueves en España, a la citada localidad jiennense, le siguió otra población andaluza: Montoro (Córdoba), con 38 grados a las 16,20 horas; mientras que la tercera mayor temperatura se dio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, con 37,9 grados a las 17,50 horas.

Por detrás, se situaron Navalmoral de la Mata (Cáceres), con 37,8 grados, así como Estación de Tortosa (Tarragona), Almadén (Ciudad Real) y Badajoz, con 37,5 en cada caso. Finalmente, se registraron 37,4 grados en Fraga (Huesca), Talavera de la Reina (Toledo) y Oropesa (Toledo).