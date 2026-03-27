Antonio Jesús Rodríguez encabezará la lista de Andalucistas en la provincia de Jaén

Antonio Jesús Rodríguez durante su presentación como candidato de Andalucistas-Andalucía por Sí-Stop Biogás - ANDALUCISTAS

ANDÚJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

Andalucía Por Sí-Andalucistas ha presentado en Andújar (Jaén) a Antonio Jesús Rodríguez como candidato por la provincia de Jaén bajo la candidatura Andalucistas-Andalucía por Sí-Stop Biogás, incorporando así en su lista electoral la defensa frente a los macroproyectos de biogás y biometano.

Durante su intervención, Rodríguez ha afirmado que "Jaén lleva demasiados años escuchando promesas que no se cumplen, mientras se le impone un modelo que la condena". El candidato ha denunciado la situación de la provincia, marcada por la falta de infraestructuras, inversiones y oportunidades.

En este punto, ha señalado que Jaén se está convirtiendo en el territorio donde se implantan proyectos que otros lugares rechazan, poniendo el foco en la proliferación de plantas de biogás y biometano. "En Jaén nos niegan inversiones, pero nos dejan la basura", ha resumido.

Rodríguez ha subrayado que su candidatura nace para trasladar la lucha social al ámbito político e institucional. "No basta con protestar, hay que dar el paso y defender el territorio desde dentro de las instituciones", ha dicho el candidato andalucista.

Antonio Jesús Rodríguez Martínez está vinculado al andalucismo desde los 18 años y es funcionario del Ayuntamiento de Andújar donde desempeña su labor como técnico de promoción y formación, especializado en proyectos europeos, empleo, formación y desarrollo local.

Actualmente es coordinador de Estrategias de Andalucía Por Sí - Andalucistas y presidente de la Asociación Stop Biogás Andalucía, siendo uno de los impulsores de la iniciativa política y social contra los macroproyectos de biogás y biometano en Andalucía.