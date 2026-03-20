Asocian una mejor calidad del sueño con menores niveles de glucosa al día siguiente en adultos con sobrepeso

Gráfico de la investigación. - UGR

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Universidad de Granada y la Universidad Pública de Navarra ha mostrado que, en adultos con sobrepeso u obesidad y riesgo de diabetes tipo 2, una buena calidad del sueño se asocia con niveles más bajos de glucosa al día siguiente, mientras que niveles más altos de glucosa durante el día están asociados a un peor sueño la noche anterior.

El estudio muestra que el sueño y la dinámica de la glucosa presentan en situaciones de vida real --y no en un laboratorio o consulta-- una asociación temporal en personas adultas con riesgo de diabetes tipo 2.

Estos resultados indican que combinar métricas de sueño y glucosa puede aportar información útil para diseñar estrategias de prevención del riesgo cardiometabólico.

Los resultados muestran, además, que cuando los niveles de glucosa durante el día eran más altos, los participantes tendían a despertarse más tarde, dormir durante más tiempo y presentar una peor eficiencia del sueño esa misma noche.

El estudio, publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism, se ha realizado en condiciones de vida real con 388 adultos, la mitad mujeres, con sobrepeso u obesidad y riesgo de diabetes tipo 2.

Durante 14 días, las personas participantes llevaron un monitor de actividad física --acelerómetro-- y un monitor continuo de glucosa para medir de forma objetiva tanto el sueño como los niveles de glucosa a lo largo del día.

Hasta la fecha no estaba claro en qué medida la calidad del sueño de una noche podía afectar a la glucosa del día siguiente, ni cómo unos niveles elevados de glucosa durante el día podían influir en el sueño posterior.

Antonio Clavero Jimeno, investigador predoctoral de la Universidad de Granada y primer autor del estudio, destaca que "al realizarlo en condiciones de vida libre, nos aseguramos de que los resultados tienen una mayor transferencia a la vida real".

Los investigadores subrayan que, aunque los efectos observados son modestos, podrían resultar relevantes cuando se mantienen a largo plazo, especialmente en personas con riesgo cardiometabólico elevado.

Al frente de este trabajo se encuentra el grupo de investigación Profith CTS-977 del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud de la Universidad de Granada, liderado por el catedrático Jonatan Ruiz Ruiz, en colaboración con ibs. Granada, el Hospital Universitario Clínico San Cecilio y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

También, el grupo liderado por la catedrática Idoia Labayen, de la Universidad Pública de Navarra, junto con el CIBER de Obesidad y el CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable.