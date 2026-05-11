La Audiencia de Jaén juzga este martes a un padre acusado de agredir sexualmente a su hija de once años

Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este martes a un padre acusado de agredir sexualmente a su hija cuando ésta tenía once años. El Ministerio Fiscal le reclama que se le impongan 12 años de prisión por un delito de agresión sexual continuada.

El escrito de calificación de Fiscalía, recogido por Europa Press, relata que los hechos ocurrieron en el periodo de tiempo comprendido entre el verano de 2023 y la primera quincena del mes de agosto de 2024. Los fines de semana y los periodos vacacionales las dos hijas menores del procesado se trasladaban a vivir con el acusado para cumplir el régimen de visitas.

Cuando las dos menores, de once y ocho años, se iban con su padre, dormían en su casa o en la de su abuela porque eran colindantes. Según Fiscalía, durante los veranos de 2023 y 2024, el padre agredió sexualmente a su hija mayor a la que sometió a diversas prácticas de índole sexual.

Como consecuencia de ello, la menor presenta una sintomatología compatible con haber sido víctima de violencia sexual, como baja autoestima, sentimiento de culpa, bajo rendimiento escolar, sintomatología depresiva ansiosa y postraumática, así como retraimiento social.

Tras la interposición de la denuncia, el 14 de octubre de 2024 la autoridad judicial acordó como medida cautelar, la prisión provisional comunicada y sin fianza del procesado, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con ellas por cualquier medio. También se acordó la suspensión cautelar del derecho a la tenencia y porte de armas, junto con la suspensión de la patria potestad del procesado respecto de sus dos hijas y del régimen de visitas del cual venía disfrutando.

Ahora el Ministerio Público reclama, además de los 12 años de cárcel, que se le prohíba acercarse o comunicarse con sus hijas durante diez años por encima de la pena de prisión. También se piden diez años de libertad vigilada, la privación de la patria potestad respecto de su dos hijas menores de edad y la inhabilitación especial para cualquier profesión oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo en 15 años superior a la pena de privación de libertad impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía ha fijado una indemnización de 60.000 euros para la menor por las consecuencias psicológicas y por el daño moral sufrido.