Aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas en Córdoba y Jaén, con acumulaciones de hasta 15 l/m2

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 25 de abril, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Córdoba y Jaén, esperándose precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas provincias.

Según ha informado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, dentro de la provincia de Córdoba se mantendrá activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la zona de la Sierra y Pedroches, la Campiña y Subbética cordobesa desde las 16,00 horas de este viernes hasta las 08,00 del sábado.

Del mismo modo, también desde las 16,00 hasta las 08,00 de este sábado se esperan lluvias en Jaén, concretamente en las zonas de Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén.

Asimismo, en ambas provincias estará también activado el nivel amarillo por tormentas, concretamente en Sierra y Pedroches y la Campiña y la Subbética Cordobesa, desde las 16,00 horas de este viernes hasta las 08,00 de este sábado.

Jaén también mantendrá activa la alerta por tormentas en Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir de Jaén y Montes de Jaén, así como la capital provincial, también desde las 16,00 horas de este viernes hasta las 08,00 horas del sábado.