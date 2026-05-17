El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) señala la importancia de los planes ante incendios en la zona "sensible" de Las Viñas

Archivo - Imagen de archivo del incendio ocurrido el pasado verano en el entorno de Las Viñas. - INFOCA - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha señalado la importancia de los planes de autoprotección y prevención de incendios en la zona "sensible" de Las Viñas, una zona interfaz urbano-forestal en la que existen "aproximadamente 1.000 viviendas".

Así lo ha indicado a Europa Press el concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, quien ha afirmado que el Consistorio, dada la proximidad del verano, está haciendo hincapié en un llamamiento a la prevención.

Ha explicado que las casas de Las Viñas "se usan, normalmente, de segunda vivienda, de ocio", y "también se ha incrementado mucho la vivienda de turismo rural", todo ello en una zona de monte que no forma parte del Parque Natural Sierra de Andújar, pero que es "sensible y de especial atención".

De ahí que haya señalado la necesidad de reforzar las medidas preventivas para estar preparados ante posibles incendios, como los ocurridos en los dos años anteriores, uno en el Encinarejo y otro en el entorno de Las Viñas.

En este sentido, ha insistido en que todos los propietarios deben tener sus planes de autoprotección y prevención de incendios actualizados. "El de prevención de incendios lo tramita la Delegación de la Junta de Andalucía y el de autoprotección lo tramita el ayuntamiento y se presenta en el Ayuntamiento de Andújar, en este caso", ha añadido, no sin destacar que su tramitación es gratuita y la ciudadanía cuenta con asesoramiento disponible desde la propia área de Medio Ambiente.

Entre las medidas obligatorias que deben contemplar estos planes, ha citado la creación de una franja de seguridad sin vegetación en torno a las viviendas --recomendada de al menos 15 metros y preferiblemente ampliable hasta 30 metros--, el mantenimiento de tejados limpios y el uso de materiales ignífugos, así como la eliminación de acopios de materiales inflamables dentro de las parcelas.

Además, se aconseja garantizar la disponibilidad de puntos de agua, como piscinas, para facilitar las labores de extinción, y mantener en buen estado los caminos de acceso y evacuación, incluyendo cunetas y viales. La instalación de hidrantes en aquellas zonas donde sea posible también contribuiría a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El edil ha recordado que hasta el 31 de mayo se pueden autorizar labores de prevención por parte de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente. A partir del 1 de junio, quedará prohibido el uso de maquinaria de combustión en el monte, por lo que ha instado a realizar durante este mes las tareas de mantenimiento necesarias.

"Los incendios son catástrofes que no solo afectan al medio natural, sino también a nuestras propiedades y a la seguridad de las personas", ha recalcado el concejal, quien ha aludido al 112 para avisar de inmediato ante cualquier indicio de incendio o situación de riesgo.

SOLARES

Por otra parte, desde el área municipal de Medio Ambiente se está reforzando la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la limpieza de solares. Este año, en lugar de notificaciones individuales, se ha optado por una campaña informativa a través de medios de comunicación, con el objetivo de recordar la obligación de mantener los terrenos en adecuadas condiciones de salubridad e higiene.

Los propietarios deben limpiar la vegetación, retirar residuos y realizar de tareas de desinfección, desratización y desinsectación, de modo que se evite la presencia de roedores, insectos, acumulación de residuos y riesgo de incendios en parcelas sin mantener.

El Ayuntamiento "ya está actuando" sobre los aproximadamente 80 solares de su titularidad, ejecutando labores de limpieza y mantenimiento, e insta a los dueños de parcelas privadas a actuar en la misma línea.