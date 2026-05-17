Manzano (Adelante) invita a depositar la papeleta "con conciencia, con ilusión y con esperanza"

La cabeza de lista de Adelante Andalucía por la provincia de Granada, Inma Manzano, antes de ejercer su derecho al voto. - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Adelante Andalucía por la provincia de Granada, Inmaculada Manzano, ha invitado este domingo a la ciudadanía a votar "con conciencia, con ilusión y con esperanza".

"Hoy es un día importante para Granada. No es un domingo cualquiera. Es el día en que decidimos qué futuro queremos para nuestra tierra, para nuestras familias, para nuestros barrios y nuestros pueblos. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar las cosas", ha señalado Manzano en un mensaje distribuido a los medios.

Así, la candidata de la formación andalucista ha hecho un llamamiento a ir a votar y ha añadido que "el cambio no llega solo". "Lo construimos entre todas y todos. Hoy, en las urnas, tenemos la palabra", ha concluido.

