Julio Millán (PSOE) ejerce su voto en las elecciones del 17M: "Tenemos la oportunidad de expresarnos en democracia"

El secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén y alcalde de la capital, Julio Millán. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén y alcalde de la capital, Julio Millán, ha ejercido este domingo, 17 de mayo, su derecho al voto para las elecciones autonómicas a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el colegio electoral situado en el C.E.I.P. Santa Capilla de San Andrés, en el barrio de San Juan, en el casco antiguo.

Según ha recogido la formación en una nota, Millán ha animado a participar de este día festivo "en el que todos los andaluces y andaluzas tenemos la oportunidad de expresarnos en democracia con un derecho, el del voto, bonito y representativo".

Asimismo, ha destacado también el papel de quienes están al frente de las distintas mesas electorales, así como interventores, apoderados y fuerzas y cuerpos de seguridad que, según ha afirmado, "están haciendo un gran esfuerzo en este día por garantizar la normalidad en la jornada".



