El Ayuntamiento de Córdoba y Acción contra el Hambre entregan tarjetas de ayuda a 31 familias afectadas por inundaciones

Archivo - Parcelas inundadas junto al aeropuerto de Córdoba por la crecida del río Guadalquivir en febrero de este año. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, junto a Acción contra el Hambre, han entregado este lunes tarjetas multiservicio a 31 familias afectadas por las inundaciones del tren de borrascas, con el objetivo de apoyar su recuperación y cubrir las necesidades básicas de forma inmediata.

Según ha informado el Consistorio, cada una de las tarjetas cuenta con un importe de 750 euros y pueden ser usadas de forma libre y sin restricciones, algo que permite a cada familia destinarlas a aquello que más necesita en función de su situación. Además, pueden utilizarse tanto en comercios de proximidad como en grandes superficies y también en compras realizadas de forma 'online', para facilitar un acceso flexible y adaptado a cada realidad.

El Colegio de Trabajo Social ha colaborado en la identificación de las familias beneficiarias y en el acompañamiento durante el proceso, contribuyendo a que la ayuda llegue de forma ágil y eficaz a quienes lo necesitan.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha afirmado que "estas ayudas, en forma de tarjetas solidarias, han permitido dar una respuesta inmediata a las familias afectadas, ofreciéndoles un apoyo directo que se adapta a sus necesidades concretas", a lo que ha añadido que "desde el Ayuntamiento se trabaja para acompañar a las personas damnificadas con todos los recursos disponibles".

Por su parte, la delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía y Extremadura, María Isabel Soto, ha explicado que "el reparto ha sido muy rápido y ágil gracias al trabajo previo y a la coordinación con el Ayuntamiento", al tiempo que ha resaltado que "las Tarjetas de Ayuda Solidaria son una herramienta innovadora, rápida y flexible que permite llegar a las familias cuando más lo necesitan".