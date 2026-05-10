El Ayuntamiento de Córdoba otorga a Fernán Pérez de Oliva 7 la victoria en el Concurso de Rejas y Balcones 2026

Archivo - Balcones floridos durante el mayo cordobés. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha otorgado este sábado el primer premio del Concurso de Rejas y Balcones organizado por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba que se celebra entre el 4 y el 17 de mayo al balcón situado en Fernán Pérez de Oliva, 7, que ha obtenido un premio de 900 euros.

Según una relación de ganadores ofrecida por el Consistorio cordobés, el segundo premio ha recaído en el ubicado en la calle Pastora, 2, que viene asociado a un aporte económico de 600 euros.

El podio lo completa el situado en Fernán Pérez de Oliva, 2, que ha logrado un premio de 600 euros. El de Tafures, 4 (400 euros); el de San Basilio, 23 (300 euros) y el de Plaza de Colón, 21 --calle Adarve-- (200 euros), completan la relación de ganadores.