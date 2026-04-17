La Batalla de las Flores de Córdoba lanzará más de 80.000 claveles desde una docena de carrozas el día 26 de abril

El edil de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; el presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, y el delegado de Cultura y Turismo de la Junta, Eduardo Lucena, presentan la Batalla de las Flores, que lanzará más de 80.000 claveles el 26 de abril. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Batalla de las Flores de Córdoba lanzará más de 80.000 claveles desde una docena de carrozas la mañana del domingo 26 de abril, anunciada con un cartel totalmente colorista, según han avanzado este viernes el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el presidente de la Federación de Peñas, Juan Serrano, junto al delegado territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena.

En rueda de prensa, el edil ha recordado que "incluso hasta los poetas decían que en Córdoba nos peleamos tirándonos flores, para que vean cuál es verdaderamente el espíritu cordobés", en este caso desde la Avenida República Argentina a las 12,00 horas hasta el Paseo de la Victoria, abriendo el cortejo un coche de caballos, con dos vueltas a la zona.

Mientras, Serrano ha explicado que este año como novedad, una vez finalizados, se dirigirán hacia el recinto ferial de El Arenal, a la caseta de la Federación de Peñas para guardar las carrozas y tener una convivencia. Y ha valorado que "hay ya varios operadores internacionales que meten dentro de su catálogo de opciones venir a Córdoba a ver la Batalla de las Flores", siendo "un acto de ciudad".