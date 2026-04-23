Buscan al agresor de un agente durante un despliegue policial en el distrito Norte de Granada

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca al agresor de un agente del cuerpo durante el despliegue especial policial que durante esta semana se mantiene en algunas de las zonas más "tensionadas" del distrito Norte de la ciudad de Granada y en el cual ya se ha detenido al menos a tres personas.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que han detallado que la agresión ha tenido lugar este pasado miércoles por la tarde cuando agentes procedieron a la identificación de varios individuos y uno de ellos, que según señalan, "está plenamente identificado", le tiró a una botella en la pierna a un policía para después huir.

En cuanto al despliegue policial en el referido distrito, las mismas fuentes apuntan que está siendo desarollado desde el pasado martes por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Intervención Policial (UIP) con el apoyo del helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

En el transcurso del operativo ya se ha identificado a unas 70 personas, se han levantado varias actas por sustancias estupefacientes y posesión de arma blanca, y ha habido al menos tres personas detenidas.