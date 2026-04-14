Cae en Granada una organización criminal que ha estafado más de 400.000 euros a 300 personas a las que copiaba el DNI

Los créditos eran utilizados para financiar on line la compra de todo tipo de bienes, así como para contratar tratamientos de mejora de apariencia física como implantes, operaciones estéticas, etcétera - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha conseguido frustrar en Granada la actividad de una organización criminal que habría estafado más de 400.000 euros a unas 300 personas, la mayoría en esta provincia, a los que les copiaba el DNI para hacer compras fraudulentas. El cuerpo ha detenido en la operación 'Minority Report' a un total de once varones y una mujer, de entre 19 y 42 años de edad y nueve de ellos con antecedentes policiales previos, imputados por los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

La organización consiguió el dinero de forma fraudulenta mediante préstamos personales contratados en base a copias de documentos de identidad de terceras personas ajenas a los hechos. Con los DNI solicitaban microcréditos. El hecho de que la operación se ha denominado 'Minority Report' se debe a que la mayoría de las personas estafadas no eran conscientes de que se estaban realizando compras fraudulentas en su nombre con tarjetas SIM prepago. Se cree que podrían ser muchas más las personas estafadas.

Los datos de la operación los ha ofrecido este martes en rueda de prensa el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el subdelegado del Gobierno en la provincia de Granada, José Antonio Montilla; el comisario jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez; y el inspector del grupo de Delincuencia Urbana Norte, David Hidalgo Pérez, quien ha dirigido la investigación.

La investigación policial comenzó meses atrás cuando los agentes recibieron varias denuncias relacionadas con contrataciones y compras online realizadas de forma fraudulenta a nombre de terceros. A partir de la información obtenida se pudo determinar la existencia de un grupo criminal que actuaba de manera organizada y estructura con dos líderes claros a la cabeza.

El modus operandi consistía en hacerse con copias de documentos de identidad de personas reales para conseguir, en base a estas identidades, tarjetas SIM prepago a través de otros miembros de la organización. Esta documentación era facilitada por una de las integrantes de este entramado, una trabajadora de una tienda de telefonía de un centro comercial de Granada capital que realizaba copias de los DNI de sus clientes, vulnerando todo lo relativo a la protección de datos.

El siguiente paso consistía en utilizar dichas identidades y las tarjetas SIM prepago para solicitar créditos al consumo en entidades financieras especializadas en la concesión rápida de los mismos. Entre los estafados constan periodistas, policías o trabajadores de la administración de justicia, entre otros muchos perfiles.

Los créditos eran utilizados para financiar la compra de bienes tales como videoconsolas, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles también de alta gama, ordenadores, colchones o una mini motocicleta.

Estas compras se realizaban online, encargándose un miembro de la organización, trabajador de una empresa de reparto de paquetería, de desviarlos para ser entregados en direcciones controladas por la organización. Muchos de estos objetos fueron destinados a ser vendidos por un precio inferior al de mercado.

Otros créditos sirvieron para que varios de los detenidos mejorasen su apariencia física, financiando distintos tipos de operaciones estéticas tales como; implantes dentales, injertos capilares, rejuvenecimiento facial o mamoplastias.

DOS REGISTROS Y MÁS DE 260 PLANTAS DE MARIHUANA

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros en los domicilios de los investigados donde, además de los objetos descritos anteriormente, los policías también encontraron unas 250 tarjetas SIM prepago de distintas compañías y numerosas copias de documentos de identidad. También incautaron más de 260 plantas de marihuana dispuestas en una plantación que ocupaba un par de habitaciones.

Especialmente relevante ha sido el hecho de que la mayoría de los más de 300 perjudicados desconocía que su identidad había sido utilizada para la concesión de dichos créditos sin su consentimiento. La rápida actuación de los agentes advirtiéndoles de esta realidad, aportándoles, además, las indicaciones necesarias para ponerse en contacto con las entidades financieras y proceder a la cancelación de las operaciones fraudulentas ha permitido que no sufrieran un perjuicio económico al tener que hacer frente a las cuotas vinculadas a los préstamos.

Tras la detención de uno de los principales investigados los agentes intervinieron dos terminales móviles que contenían más de un millar de fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceras personas y cerca de 300 capturas de pedidos realizados en distintos comercios online, motivo por el que la investigación policial sigue abierta, y es posible el descubrimiento de nuevas víctimas, el incremento de la cantidad defraudada o la realización de nuevas detenciones.

Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, y ya ha ingresado en prisión uno de los principales miembros de la organización.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado la labor policial en esta operación como "muy importante porque han reservado de esa estafa y de las complicaciones que conllevan a cientos de víctimas que hubieran sido objeto de esa estafa toda vez que ya contaban con su documento nacional de identidad".

El comisario jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez, ha dejado como reflexión la importancia de no proporcionar fotografías de los DNI a personas o entidades que no merezcan la confianza de la ciudadanía, y ha reconocido que "casi nadie es de que con su DNI se pueden hacer este tipo de negocios" fraudulentos.