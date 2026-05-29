Cámara de Cuentas abre expediente a consejero de PSOE por posible "incompatibilidad" por asesorar a Begoña Gómez

Archivo - Antonio López - ALFREDO DE ANCA/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha decidido abrir un expediente al consejero a propuesta del PSOE-A Antonio Manuel López por posible "incompatibilidad" entre el cargo y una labor de asesoramiento externo.

Según ha publicado el diario ABC, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha activado "un expediente" contra Antonio Manuel López (que fue presidente del órgano fiscalizador) por, entre otras cuestiones, "haber actuado como perito para Begoña Gómez en la causa judicial sobre las supuestas irregularidades de la cátedra dirigida por la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

La Cámara de Cuentas de Andalucía, "pese a que las deliberaciones del Pleno tienen carácter reservado, considera necesario, en este caso concreto y con el fin de evitar distorsiones o interpretaciones erróneas, informar sobre la aprobación en pleno de un procedimiento en tramitación relacionado con un consejero de la cámara", según se recoge en un comunicado de la institución remitido a Europa Press.

Así, en la reunión del pleno celebrada ayer, la mayoría acordó "el inicio de un expediente en relación con la presunta existencia de una incompatibilidad sobrevenida y un eventual incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, a partir de información recopilada de actuaciones de comprobación realizadas por la institución".

En el comunicado, la Cámara de Cuentas subraya que dicho procedimiento "se desarrollará con pleno respeto a todas las garantías legales y procedimentales, tanto para la propia Institución como para el consejero afectado, preservando en todo momento los principios de objetividad, contradicción, presunción de inocencia y derecho de defensa".

Asimismo, la institución ha querido dejar claro que no llevara a cabo nuevas "declaraciones ni facilitará información adicional sobre este asunto hasta que se produzca alguna novedad que, por su relevancia informativa o trascendencia institucional, justifique una nueva comunicación pública".

La Cámara de Cuentas ha reiterado "su independencia institucional, rechazando cualquier intento de vincular actuaciones de carácter estrictamente personal con la actividad propia del órgano, así como cualquier interpretación que pudiera comprometer la percepción de imparcialidad que debe presidir su actuación".