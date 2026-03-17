Campiña Sur de Córdoba impulsa la alimentación saludable, consumo responsable y productos locales en talleres formativos

Participantes en el 'Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable'. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTURQUE (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur ha celebrado en Monturque (Córdoba) el primer 'Taller de Alimentación Saludable y Consumo Responsable', una iniciativa formativa destinada a promover hábitos de vida más saludables y sostenibles entre la población de la comarca.

Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en una nota, el vicepresidente de la entidad supramunicipal y alcalde del municipio, Antonio Castro, ha señalado que este tipo de iniciativas "busca acercar a la ciudadanía conocimientos sencillos, pero muy valiosos, para mejorar su bienestar".

En este contexto, Castro ha añadido que, al mismo tiempo, se busca "contribuir al cuidado de nuestro entorno, para que pequeñas decisiones en la alimentación diaria puedan mejorar la salud, reducir el impacto ambiental y apoyar a los agricultores y productores" de la zona.

Igualmente, Antonio Castro ha destacado el valor educativo de estas actividades dentro del Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, indicando que el objetivo es "que la ciudadanía entienda que cuidar la tierra es también cuidar la salud y el futuro y que apostar por productos ecológicos y de proximidad significa preservar el territorio y reforzar la economía local y los pequeños gestos, si los adoptan todos, pueden transformar positivamente el planeta".

Durante la jornada, María Rosas, técnica de la Asociación Educa Natura y docente de este taller, ha puesto de relieve que "comer bien no significa comer menos, sino elegir mejor los alimentos, apostando por productos de temporada y de kilómetro cero que apoyen a quienes producen en el territorio", resaltando que "las necesidades nutricionales cambian a lo largo de la vida" y que "mantener una alimentación equilibrada es clave en todas las etapas".

En este sentido, el contenido de este programa va a estar centrado en dar a conocer herramientas prácticas para comprender cómo las decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación pueden tener un impacto positivo tanto en la salud individual como en el medio ambiente y en la economía local, así como destacar la importancia de la sostenibilidad alimentaria, el valor de la agricultura de cercanía, el consumo de productos ecológicos y la reducción del desperdicio alimentario.

También se han compartido consejos prácticos para reducir el desperdicio alimentario, como planificar adecuadamente la compra, aprovechar las sobras o ajustar las cantidades a las necesidades reales del hogar y, además, las personas asistentes pueden poner en práctica diferentes recetas elaboradas con productos ecológicos de la comarca.

Estos talleres, que se van a celebrar en diferentes municipios de la comarcan están enmarcados en el Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y están dirigidos a escolares, familias, personas mayores y asociaciones vecinales, con el objetivo de implicar a toda la comunidad en la construcción de un modelo de consumo más responsable y sostenible, consolidando así una red de formación y sensibilización que contribuya a avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad y bienestar marcados en el proyecto.