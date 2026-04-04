Canal Sur, la "opción favorita" del Viernes Santo con un 22,7% de share y un 19,1% en La Madrugá. - CANAL SUR

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de audiencia de Canal Sur se han visto "refrendados" esta Madrugá y Viernes Santo, en los que la televisión pública de Andalucía ha conseguido "ser la opción más vista y liderar los audímetros con una media del 12,1% de share".

Según ha informado Canal Sur en una nota, las recogidas de La Macarena y La Esperanza de Triana y la de Los Gitanos han obtenido el 22,7% de cuota media de pantalla. Por su parte, La Madrugá de la noche del jueves al viernes ha alcanzado un share del 19,1%.

Los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión también han alcanzado "buenos registros" este Viernes Santo. El Noticias 1 ha obtenido el 11,6% de cuota media de pantalla. El Noticias 2, por su parte, el 10,8% de share.

Asimismo, en la jornada del Jueves Santo Canal Sur Televisión también registró datos de audiencia "a tener en cuenta". En el global del día obtuvo un share del 10,3% y destacaron el traslado del Cristo de Mena, con un 17,5% de cuota de pantalla, y 'Andalucía por el Mundo', con un 19,4%. "Una vez más, Canal Sur Televisión se erige en la plataforma televisiva de los andaluces, que la eligen para estar informados de sus tradiciones, cultura, costumbres y fiestas populares".

Además, durante la Semana Santa de 2026, la plataforma CanalSur Más ha registrado un comportamiento "excepcional" en términos de tráfico y consumo, "consolidando su posicionamiento como plataforma digital de referencia" para el seguimiento de contenidos en directo vinculados a esta celebración y pulverizando sus mejores registros.

El periodo analizado (del 29 de marzo al 4 de abril de 2026) muestra un incremento "significativo" en el número de sesiones, especialmente en los días clave del calendario cofrade, en línea con la estrategia de cobertura especial desplegada por Canal Sur Radio y Televisión. En total más de 465.000 sesiones y 1,7 millones de páginas vistas.

En esta línea, Canal Sur ha destacado el dato correspondiente al viernes 3 de abril, que se ha convertido en "el día de mayor afluencia desde el lanzamiento de CanalSur Más" (15 de marzo de 2022), alcanzando un total de 109.635 sesiones, superando "con creces" las sesiones que registró la histórica procesión Magna de Sevilla de diciembre de 2024 que rozó las 90.000.

De este modo, "este hito refleja tanto el interés de la audiencia como la eficacia de la propuesta digital basada en emisiones en directo, señales adicionales y contenidos específicos".

Por otro lado, el impacto de las señales ambiente de las carreras oficiales de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla ha sido "especialmente significativo, consolidándose como un complemento fundamental" de las retransmisiones de los programas Andalucía en Semana Santa y de las coberturas especiales.

Así, "estas señales han permitido enriquecer la experiencia del espectador, aportando una inmersión sonora y visual más cercana a la realidad de la calle, y ampliando las opciones de seguimiento en directo para la audiencia".

Igualmente, han tenido un seguimiento "destacado" las señales específicas de los recorridos de la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana y Los Gitanos, que se han convertido en "uno de los grandes atractivos para los usuarios". Estas emisiones han supuesto "la guinda" a la cobertura del Especial Madrugá y Viernes Santo en Canal Sur Radio y Televisión, "reforzando el alcance y la conexión emocional con uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa andaluza".

En este contexto, los datos globales de consumo reflejan un comportamiento "excepcional" de la audiencia durante toda la semana, con picos históricos de tráfico y una amplia proyección internacional, "consolidando la estrategia digital y la oferta de señales en directo como un elemento clave del éxito de la cobertura".

Desde el punto de vista geográfico, la plataforma ha registrado accesos desde múltiples países, lo que evidencia la capacidad de CanalSur Más para proyectar la Semana Santa de Andalucía más allá del territorio nacional y conectar con audiencias internacionales.

El top 10 de países por volumen de accesos durante este periodo está encabezado por España, seguido de Francia, EEUU, Alemania, Portugal, Reino Unido, México e Italia, pero "lo que llama la atención es la enorme diversidad de puntos de acceso desde donde se ha podido disfrutar de la Semana Mayor de Andalucía por todo el globo".

Por tanto, estos datos reflejan no solo "el fuerte arraigo del consumo en el ámbito nacional, sino también un creciente interés internacional", especialmente en mercados europeos y americanos, lo que refuerza el papel de CanalSur Más como ventana global para la difusión de la Semana Santa andaluza.

En conjunto, los datos obtenidos durante este periodo "evidencian un crecimiento sostenido" del uso de la plataforma, su capacidad para absorber picos de tráfico en momentos de alta demanda y su consolidación como herramienta clave dentro de una estrategia 360 que integra televisión, radio y entorno digital.