Canal Sur realiza programas especiales en radio y televisión para dar cobertura al inicio de la campaña electoral. - CANAL

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur va a realizar programas especiales en radio y televisión para dar cobertura al inicio de la campaña electoral. Así, la televisión andaluza programa un especial de Noticias 2, a las 21,15 horas de este jueves 30 de abril, para estar en directo en los actos que los partidos organizan, dando así el pistoletazo de salida a la campaña. En la radio será esa misma noche, a las 00,00 horas del 1 de mayo, cuando se programe el especial informativo que dará cuenta de todo lo ocurrido en el arranque oficial de la campaña electoral que culminará el 17 de mayo, día de las elecciones al Parlamento de Andalucía. Este programa podrá seguirse a través de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información.

Según ha informado Canal Sur en una nota, el programa especial Noticias 2 estará conducido por la periodista Marta Paneque y realizará conexiones en directo con los actos organizados por los partidos con este motivo, para llevar a los espectadores las intervenciones de los principales lideres políticos de cada formación. En Canal Sur Radio y RAI será la periodista Natalia Barnés la encargada de conducir este especial informativo.

Ambos programas dan inicio a la amplia cobertura que la radio y la televisión publica andaluza van a desplegar para dar cumplimiento al Plan de Cobertura Electoral aprobado por el Consejo de Administración de la RTVA y que contempla bloques de información electoral en los principales espacios informativos de la cadena, así como debates y entrevistas con los candidatos de las principales formaciones políticas.

Por último, este plan de cobertura incluye también bloques diarios de información electoral, entrevistas y debates en las desconexiones provinciales.