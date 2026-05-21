Capgemini destaca Andalucía como un "polo estratégico" y afirma que "si no apuestas por la IA, estás fuera" en ADM 2026

El responsable de Industria de Capgemini, Germán Barbero. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Capgemini ha reivindicado el peso estratégico de Andalucía dentro de su estructura en España, con más de mil profesionales repartidos entre Sevilla, Málaga y Cádiz, y ha advertido del impacto que la Inteligencia Artificial (IA) está teniendo ya en el tejido empresarial, hasta el punto de sostener que aquellas compañías que no apuesten por esta tecnología corren el riesgo de quedarse fuera del mercado.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press en el marco de la Aeroespace & Defense Meetings (ADM) Sevilla 2026 el responsable de Industria de Capgemini, Germán Barbero, quien ha destacado la fuerte implantación de la compañía en la comunidad autónoma y su compromiso tanto con el ecosistema industrial andaluz como con el sector aeroespacial y de defensa.

Barbero ha explicado que Capgemini lleva participando en varias ediciones en este encuentro, al que acude por su valor como punto de conexión con el conjunto del sector. "Al final hay un compromiso con Andalucía y con el sector", ha resumido, tras señalar que este tipo de eventos permiten concentrar en apenas unos días reuniones con clientes, socios, competidores y otros actores estratégicos, así como retomar colaboraciones y explorar nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, ha realizado un balance "muy positivo" de la presente edición de ADM Sevilla, tras dos jornadas marcadas, según ha apuntado, por una intensa agenda de reuniones y contactos. "Seguiremos trabajando y desarrollando los contactos que hemos hecho", ha afirmado, al considerar que el formato del encuentro permite en un único espacio acelerar relaciones empresariales y generar oportunidades de colaboración.

En relación con los grandes retos que afronta actualmente la industria, Barbero ha señalado la ciberseguridad y, especialmente, la IA como principales vectores de transformación. "Es el 'trending topic'", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que Capgemini trabaja en múltiples aplicaciones vinculadas a esta tecnología, desde sistemas de inspección basados en visión artificial hasta automatización de procesos orientada a generar valor en el negocio de sus clientes.

"El número de casos de uso es prácticamente infinito", ha sostenido, para añadir que el objetivo de la compañía pasa por facilitar una adopción rápida de estas herramientas en el tejido empresarial. En este contexto, ha sido tajante al advertir sobre la brecha que puede abrirse entre empresas: "Si no apuestas por la IA, estás fuera".

Respecto al papel de Andalucía, Barbero ha subrayado que la comunidad representa un enclave de "muchísimo valor tecnológico" para la compañía, tanto por el nivel competencial de sus profesionales como por las perspectivas de crecimiento. "Andalucía es una región muy importante para Capgemini en España", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la relación de colaboración mantenida con la administración andaluza, de la que ha dicho que la empresa siempre ha encontrado una interlocución favorable. "En todos los sentidos nos hemos sentido siempre muy apoyados", ha asegurado.

Sobre el actual contexto geopolítico y el impacto del incremento del gasto en defensa en Europa, Barbero ha apuntado a la necesidad de reforzar la autonomía estratégica del continente. A su juicio, los nuevos escenarios bélicos están evidenciando la importancia de contar con mayores capacidades propias en materia de defensa, en un contexto en el que la inversión está creciendo y las compañías están incrementando su aportación tecnológica al sector.

En cuanto a sus objetivos, el directivo ha señalado que la prioridad de Capgemini pasa por acompañar a sus clientes en sus procesos de transformación digital y de negocio, con el foco puesto en generar "valor real" que posteriormente pueda trasladarse al mercado.