La capitalidad gastronómica de Jerez y efemérides sobre Averroes y Caballero Bonald serán eventos de excepcional interés

Archivo - Cuadro de José Manuel Caballero Bonald en la Fundación que lleva su nombre en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

MADRID/SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 26 de mayo, un Real Decreto Ley por el que declara como "acontecimientos de excepcional interés público" varias iniciativas y programas, entre los que figuran algunas vinculadas a Andalucía, como la celebración de 'Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026', la conmemoración del centenario del nacimiento del escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, y del noveno centenario del nacimiento del pensador cordobés Averroes.

Así se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, consultada por Europa Press, en la que se precisa que el Real Decreto-ley en cuestión declara 26 nuevas iniciativas como "acontecimientos de excepcional interés público", una figura que "reconoce su relevancia cultural, deportiva, científica o social y que permite activar incentivos fiscales al mecenazgo previstos en la Ley de Mecenazgo".

Esta declaración "facilita la implicación de empresas y entidades privadas mediante deducciones fiscales y bonificaciones tributarias para apoyar proyectos repartidos por todo el territorio, desde aniversarios culturales y festivales de referencia hasta grandes eventos deportivos, científicos o sociales", según ponen de relieve desde el Gobierno.

Entre ellos figuran los ya citados, así como otros como el centenario de la botadura y entrega a la Armada del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' y el viaje apostólico que el papa León XIV realizará el próximo mes de junio a España.

El texto incorpora además otras medidas de interés general, según ha anunciado el Gobierno, de forma que, por un lado, se amplía el plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico para completar el inventario de bienes muebles de instituciones eclesiásticas, "una herramienta esencial para proteger y evitar la pérdida o dispersión del patrimonio histórico".

También se incluye el régimen fiscal aplicable a la final de la UEFA Champions League Masculina 2027 que se celebrará en Madrid, según se precisa en la referencia del Consejo de Ministros, en la que se defiende que "todo ello responde a la necesidad de que estos programas y medidas puedan desplegarse ya durante 2026 y desarrollarse conforme a los calendarios previstos".