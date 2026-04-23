Cáritas Diocesana de Córdoba recibe 37.000 euros de la Junta a cargo del 0,7% del IRPF para mejorar el Hogar San Pablo

Hogar Residencia San Pablo. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha recibido de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía la concesión de una subvención de más de 37.000 euros, en el marco de la convocatoria destinada a proyectos de inversión con fines sociales en equipamientos y vehículos adaptados.

Según ha informado la institución solidaria de la Iglesia Católica, estas ayudas están financiadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y tienen como objetivo apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, el proyecto subvencionado, denominado 'Equipamiento Hogar San Pablo', tiene como finalidad mejorar las condiciones físicas y funcionales de dicha residencia, "favoreciendo un entorno más seguro, confortable y acogedor para las personas mayores residentes".

Entre las actuaciones previstas se incluye la renovación de las puertas interiores y exteriores del centro, con el objetivo de "garantizar su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad, así como la mejora de la eficiencia energética" del edificio.

Esta iniciativa "pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la creación de espacios que promuevan la confianza, la estabilidad y el bienestar de las personas residentes, contribuyendo a que la residencia se consolide como un verdadero hogar".