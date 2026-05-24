Casi 30.000 TCAEs y técnicos especialistas, convocados a huelga en Andalucía este lunes por "incumplimiento" de acuerdos

Archivo - Concentración a las puertas del Hospital Infanta Elena de los TCAEs del SAS. - CCOO - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga para este lunes de carácter nacional por el "incumplimiento" del acuerdo que reclasifica profesionalmente a los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente. UGT y CCOO han pedido la "unión" de todos los sindicatos y plataformas para "poder conseguir esta reivindicación histórica y que el Gobierno estatal está incumpliendo".

Para este día se han convocado concentraciones a las 11,00 horas en todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el SAS son alrededor de 30.000 --en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas-- los profesionales afectados y llamados a una jornada de huelga para "exigir su reclasificación profesional que hace justicia con lo firmado y lo reivindicado históricamente", han puntualizado las centrales sindicales en una nota.

Los colectivos de técnicos medios y técnicos especialistas están llamados al paro por el "incumplimiento reiterado" del Gobierno del Estado del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI de octubre de 2022 y que daba paso a técnicos medios y superiores al grupo C1 y B. Una reivindicación "histórica" que CCOO y UGT firmaron tras unas "duras negociaciones". "No es de recibo que ambas categorías tengan que seguir sin promocionar cuando ha sido la misma Administración del Estado la que en 2022 firma dicho acuerdo con CCOO y UGT". "Hay que dejar a un lado todo para centrarnos en conseguir un objetivo que beneficia a ambos colectivos", añaden CCOO y UGT.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha dictado este viernes los servicios mínimos con motivo de la convocatoria de huelga a la que están llamados cerca de 30.000 TCAEs y técnicos especialistas por el "incumplimiento" del acuerdo que reclasifica profesionalmente a estos empleados en el grupo C1 y B respectivamente.

Estos servicios mínimos estarán operativos desde las 8,00 del 25 de mayo a las 8,00 horas del martes 26. Además de garantizar en Atención Primaria una atención asistencial propia de un festivo, y en las urgencias, los cuidados, partos y el 100% de las pruebas diagnósticas de carácter urgente que se realicen en un día festivo, así como los tratamientos no demorables (radioterapia, quimioterapia, diálisis, hemodinámica, cirugía oncológica y oxigenoterapia), al ser el lunes Día de Pentecosté y, por tanto, día grande de la Romería del Rocío, la Junta ha dictado que se garantizará la "cobertura íntegra de los dispositivos asistenciales integrados en el Plan Romero cuya actividad está vinculada a la atención urgente y emergente durante la Romería".

"La convocatoria de huelga coincide con la celebración de la Romería del Rocío, evento multitudinario que comporta una concentración extraordinaria de población y un incremento significativo de la demanda asistencial en condiciones de especial complejidad operativa y dificultad de acceso", argumenta la orden publicada este viernes en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) complementario.

Por ello, la Consejería defiende que deben "garantizarse los efectivos imprescindibles para el funcionamiento del dispositivo sanitario extraordinario desplegado por el Servicio Andaluz de Salud en el marco del Plan Romero, incluyendo la asistencia urgente y emergente prestada en el hospital de campaña y demás dispositivos asistenciales asociados". En el ámbito de los servicios de emergencias del 061, se dispensarán los servicios propios de un festivo en cada una de las franjas horarias de los turnos. En el caso de los servicios de "soporte", como es el caso de sistemas de información, transporte, limpieza y mantenimiento, entre otros, se ofrecerán "los propios de un festivo".