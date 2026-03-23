Casi 800 plantas de marihuana incautadas y un detenido tras incendiarse los enseres de una persona sin techo en Granada

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 800 plantas de marihuana han sido incautadas y una persona ha sido detenida este lunes en un bloque de viviendas de la calle Antón Calabres en el barrio de La Paz, en el distrito Norte de la ciudad de Granada, que esta madrugada ha sido afectado por un incendio que se originó en los enseres de una persona sin techo que dormía en las inmediaciones.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional que han señalado que la operación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones; y que el fuego gracias al cual se ha descubierto la plantación de droga se originó por un sobrecalentamiento.

Por su parte, desde el Sistema 112 han señalado que el teléfono único de emergencias ha recibido avisos que daban cuenta de este incendio este lunes en torno a las 5.40 horas y que apuntaban que ardían unos cartones y enseres de una persona sin techo y que las viviendas cercanas se estaban viendo afectadas.

La sala coordinadora de emergencias activó a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar.

Ahora, este último cuerpo nacional de seguridad ha confirmado que, tras el incendio, se ha conseguido desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana con casi 800 plantas y que el suceso, por el momento, también deja un detenido y no se descartan más detenciones en una operación que sigue abierta.