CCOO abre su sede en Jaén a las personas trabajadoras que necesiten refugiarse del calor

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JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Jaén vuelve a convertirse desde el 1 de junio en "refugio climático" ante la llegada de las altas temperaturas a la provincia de Jaén. Su sede se abre para ofrecer descanso y refrigerio, dadas las altas temperaturas a las que se ven sometidos las personas trabajadoras que realizan sus funciones a la intemperie, .

Así, durante los meses de verano, la sede estará abierta entre las 9,00 y 14,00 horas en el edificio situado en la calle Castilla número 8. Ofrecerán Ofrecemos agua, servicios y sala climatizada.

Desde CCOO se ha incidido en que los efectos adversos del calor extremo son "cada vez más frecuentes y devastadores y que hay que estar atentos" a sus síntomas que se manifiestan a través de mareos, dolores de cabeza, debilidad o visión borrosa.

En 2025 se produjeron 303 muertes en Andalucía por exceso de temperatura, un 90 por ciento más que en 2024. CCOO ha puesto en marcha una campaña informativo sobre los riesgos por calor con la campaña informativa 'Que el calor no te dé un golpe'.

Además, se ha apuntado desde el sindicato en un comunicado que la exposición a altas temperaturas puede provocar trastornos agudos y daños a largo plazo, que van desde erupciones, cáncer de piel, enfermedades cardiovasculares y disminución del rendimiento cognitivo.

"El calor excesivo es un riesgo laboral reconocido, con especial incidencia en sectores que realizan actividades al aire libre", señalan desde el sindicato que ha puesto el acento en "el agravamiento de estos riesgos y la obligación de las empresas de adoptar medidas de prevención", al igual que se hace con otros riesgos derivados de la actividad laboral ya que "las estadísticas de defunciones relacionadas con el calor se han hecho alarmantes en los últimos años".

CCOO de Jaén ha defendido que la prevención es "la única manera de proteger a las personas trabajadoras" y por eso ha apuntado a la "obligación empresarial de prevenir su salud regulando la frecuencia de los descansos, la hora de comienzo y finalización de la jornada, el tipo de tareas, o el ritmo de trabajo.

El sindicato ha indicado que la regulación surgida de la negociación colectiva y plasmada en los convenios colectivos "continúa teniendo un papel clave en la protección contra el calor en los lugares de trabajo y sectores más expuestos al calor en Jaén".

Por ello, en los convenios "se están incluyendo calendarios estivales realistas, pero se ha de seguir avanzando y concienciando, para lo cual son esenciales los protocolos de actuación frente al calor en los lugares de trabajo".

Asimismo, desde CCOO se ha reclamado al Gobierno andaluz el desarrollo completo de la III Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo que contempla los retos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la transición digital y otros riesgos emergentes, entre los que se incluye el cambio climático y sus efectos para la salud de la población trabajadora.