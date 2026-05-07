CCOO Andalucía reclama mejoras laborales y salariales para los trabajadores de las guarderías

Concentración por la huelga estatal en la educación de 0 a 3 años en Sevilla. A 7 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Andalucía han puesto en marcha un plan de movilizaciones en el sector del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que abarca tanto centros de titularidad pública como privada. En este marco, CCOO ha llevado a cabo una jornada de huelga general este jueves, acompañada de concentraciones en las ocho provincias andaluzas. En Andalucía, el primer ciclo de Educación Infantil cuenta con alrededor de 2.200 centros, de los cuales aproximadamente 1.500 son de titularidad privada y alrededor de 700, públicos.

Como ha explicado el sindicato en una nota, "este modelo, fuertemente apoyado en la iniciativa privada, presenta importantes déficits estructurales derivados, tanto de la insuficiente planificación y financiación por parte de la administración andaluza, como de las condiciones impuestas en el ámbito empresarial". Esta situación, según CCOO, "ha generado un progresivo deterioro de las condiciones laborales y de la calidad del servicio, así como un creciente malestar entre las trabajadoras del sector, que atienden a miles de niños en toda la comunidad".

Durante las últimas semanas, las movilizaciones han puesto de manifiesto la existencia de reivindicaciones comunes en todo el ciclo 0-3, entre las que destacan la reducción de ratios, el reconocimiento efectivo del carácter educativo de la etapa, la implantación de la pareja educativa como garantía de calidad, el refuerzo de apoyos para el alumnado con necesidades educativas y, sobre todo, la mejora de las condiciones laborales, especialmente en los centros de titularidad privada y de gestión indirecta.

No obstante, CCOO Andalucía considera "necesario" abrir una nueva fase en el proceso de movilización, ya que "sin perjuicio de las demandas compartidas, resulta imprescindible incorporar de manera específica las condiciones propias del ámbito andaluz, con el fin de dar respuesta a la realidad del sector en nuestra comunidad". El sindicato ha recordado que la mejora de las condiciones laborales y retributivas se articula fundamentalmente a través de la negociación colectiva. En este sentido, ha reiterado su compromiso con unas condiciones dignas, como ha quedado patente en su decisión de no suscribir el Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil, "al no garantizar estándares laborales adecuados".