CCOO celebra que el Ayuntamiento de Córdoba ponga toldos en la Feria y lamenta que no climatice los colegios

Una calle de la Feria de Córdoba entoldada. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha celebrado que los niños puedan acudir a la Feria de Nuestra Señora de la Salud "con la posibilidad de paliar el intenso calor que está haciendo estos días gracias al entoldado que ha instalado el Ayuntamiento de Córdoba en las calles del recinto ferial, que, como indica el propio informe municipal" emitido al respecto, conlleva "una bajada de hasta 18 grados centígrados" en la temperatura ambiente en El Arenal.

Según ha afirmado en una nota el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra, en su sindicato les parece "muy buena medida el entoldado en el recinto ferial", pero lo que no les parece "tan bien es que el alcalde, José María Bellido (PP), priorice la adopción de medidas de climatización en la Feria mientras en muchos colegios cordobeses los niños sufren los rigores del sofocante calor cordobés porque el Ayuntamiento aún no ha adoptado las medidas de climatización necesarias".

Guerra ha remarcado que "el Ayuntamiento ha tenido todo un curso para planificar y llevar a cabo las medidas de climatización necesarias para reducir el calor en las aulas y patios de los colegios públicos cordobeses, pero ha llegado mayo, ha llegado un episodio de calor excepcional y los colegios siguen sin estar preparados para aliviar las altas temperaturas".

Para CCOO, "es evidente que el entoldado de la Feria le da más rédito al alcalde que el entoldado de los patios de los colegios, o la adaptación de los equipos de climatización de los mismos para aliviar el estrés térmico de miles de niños. La feria es negocio, los colegios públicos, no. Está clara la prioridad para el alcalde".

En este sentido, el responsable sindical ha exigido al Ayuntamiento que le dé "al entoldado de los patios de los colegios y a las medidas de climatización la misma agilidad y eficacia que ha dado al entoldado de la Feria, antes de que en los colegios la fiesta acabe mal por los riesgos que el calor supone para la salud de los menores y de los profesionales que trabajan en los centros".