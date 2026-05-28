CCOO Córdoba señala que el trabajo a tiempo parcial y los ritmos de trabajo provacan ansiedad en las trabajadoras

Archivo - Concentración de trabajadoras de la limpieza de Córdoba, en una imagen de archivo. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las secretarías de Salud Laboral y de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba han alertado este jueves 28 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, de que "la parcialidad laboral y los ritmos de trabajo están cronificando la ansiedad y las lesiones en las trabajadoras".

Por este motivo y a través de una nota el sindicato ha exigido "una renovación urgente y profunda de las políticas de prevención de riesgos laborales, dado que los planes de seguridad actuales de las empresas han quedado obsoletos ante las nuevas realidades del mercado de trabajo, penalizando de forma directa la salud física y mental de las trabajadoras".

En este sentido, la secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, ha señalado que "el debate ya no puede limitarse a los riesgos tradicionales. En 2026, la salud laboral de las mujeres se está quebrando por la precariedad que sufren a diario", debido a "la parcialidad contractual no deseada, las condiciones laborales inestables, la flexibilidad extrema de horarios y la falta de desconexión digital, entre otras".

La consecuencia, según recoge el I Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía 2026-2029, es que "las mujeres representan el 61,3% de la atención médica, con una prevalencia femenina del 14,4% en trastornos de ansiedad y del 10,5% en depresión", siendo "la precariedad y la desigualdad laboral" las que "disparan estos trastornos psicosociales".

A esto se suma "la persistencia de un sesgo estructural en el reconocimiento de la salud de las mujeres. Mientras que las patologías de los sectores masculinizados se consideran de origen profesional de manera casi automática, las dolencias de las mujeres se siguen tratando como enfermedades comunes derivadas de su biología o de su vida familiar. Además, el sesgo de género en la prevención sigue patente, dando lugar a falta de medidas preventivas con enfoque de género", según ha expuesto Soler.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, ha subrayado que "en la provincia de Córdoba se abrieron en 2025 un total de 82 expedientes por enfermedad profesional, correspondiendo el 42,68% a mujeres. De estos, el 80% de los casos han sido causados por agentes físicos, el 11% por agentes biológicos y el 9% por enfermedades de la piel causados por otros agentes no incluidos en los grupos anteriores".

Del total de partes abiertos a mujeres, "el 31,71% han dado lugar a baja médica. Además, cabe destacar que en 2025 se ha producido un incremento respecto a 2024 de la siniestralidad laboral de las mujeres, con resultados de baja en jornada laboral por sobresfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión".

A tenor de todos estos datos, los responsables sindicales han señalado tres factores que "están afectando gravemente a la salud femenina en el ámbito laboral". Por un lado, "la parcialidad sigue teniendo rostro de mujer, con más de un 70% de la contratación parcial", y "la inestabilidad económica dispara los cuadros de estrés y supone un importante factor de riesgo para la salud mental de las mujeres".

En segundo lugar se sitúa "la infradeclaración de enfermedades que afectan primordialmente a sectores muy feminizados". Así, "tendinitis, síndrome del túnel carpiano o sobrecargas lumbares se siguen tramitando como contingencia común en multitud de casos", y a todo ello se une, en tercer lugar, "el impacto de los nuevos ritmos de trabajo y la digitalización, que generan un incremento de la fatiga, afectando mayoritariamente a las mujeres debido a la persistencia de la doble presencia", con la carga de trabajo laboral y la doméstica.

Para frenar esta desprotección, CCOO plantea varias líneas de acción, empezando por "la incorporación transversal de la perspectiva de género en la salud laboral y reconocer expresamente el origen laboral de determinadas patologías en sectores feminizados".

Además, el sindicato reclama "una evaluación de riesgos psicosociales obligatoria y actualizada", porque "las empresas no pueden obviar el impacto del estrés, la carga mental y los turnos cambiantes y la necesidad de realizar las oportunas mediciones bajo metodologías con perspectiva de género", siendo también "necesaria una adaptación real de puestos por edad y salud reproductiva" y, "por supuesto, hay que implementar medidas para reducir la precariedad laboral femenina, que eleva el número de enfermedades profesionales en sectores feminizados".