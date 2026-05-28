CCOO firma el I Convenio Estatal del Comercio Textil que afectará a 20.000 trabajadores en Andalucía

Archivo - Varios dependientes colocan ropa en un mostrador. Imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de Servicios de CCOO ha informado que tras tres años de trabajo, negociación, exigencia y rigor ha conseguido cerrar un acuerdo para el I Convenio colectivo estatal de Grandes Marcas de Comercio Textil y Calzado este miércoles 27 de mayo que afectará a 20.000 trabajadores en Andalucía.

Según ha detallado en una nota, el sindicato ha asegurado, "que este nuevo marco estatal asegura el mantenimiento de las garantías clave de los convenios provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias tan importantes como la jornada, la conciliación y las retribuciones para todos los trabajadores del sector".

En Andalucía este convenio, que afectará aproximadamente a unos 20.442 trabajadores de las principales grandes cadenas del sector textil y del calzado en España, como los grupos Inditex y Tendam; y marcas como Mango, Primark, Kiabi, Parfois o Pepco, "supone un gran avance en la negociación colectiva, superando bloqueos en negociaciones provinciales, como en el caso del Convenio de Sevilla, y manteniendo, a su vez, todas las condiciones más ventajosas firmadas previamente en otros ámbitos".

Entre las mejoras, CCOO ha explicado que un avance fundamental de este acuerdo es la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028, reduciendo la jornada anual regulada en 48 provincias a nivel estatal y en todas las provincias Andaluzas.

Igualmente, CCOO ha conseguido otros avances importantes en cuanto a la transformación del tiempo de trabajo y descanso. Se han aumentado los fines de semana de calidad, garantizando ocho fines de semana libres en 2026, diez en 2027 y once en 2028, con al menos uno al trimestre. "Esto implica un avance fundamental para las plantillas del sector que acumulan numerosas horas de trabajo en fines de semana, domingos y festivos, y supone una garantía para su conciliación personal y familiar".

Asimismo, se garantizan dos días de descanso semanal para centros de más de seis personas; siendo para el resto de centros de un día y medio. Además, es el primer convenio que regula un máximo de ocho días continuados de trabajo, garantizando tres días consecutivos de descanso. Además, recoge jornadas mínimas de cuatro horas de trabajo para los contratos a tiempo parcial, o de seis horas para los contratos a tiempo completo. También mejora la regulación de las vacaciones anuales. En definitiva, "más tiempo para vivir".

En esta línea, la federación ha indicado que "hemos trabajado para que el convenio recoja una apuesta importante en el ámbito de la contratación con la finalidad de reducir la precariedad en el sector, limitando el uso de contratos temporales y garantizando mínimos de prestación; por ejemplo, estableciendo un mínimo de horas a la semana para los contratos a tiempo parcial, o garantizando una prestación mínima para los contratos fijos discontinuos de 180 días al año (90 de ellos consecutivos) y limitando este tipo de contratos a un máximo del 15% de la plantilla de la empresa".

Igualmente, CCOO ha conseguido avances en la clasificación y carrera profesional, en la mejora de la retribución de domingos y festivos y, fundamentalmente, en el mantenimiento de garantías de especial interés para las plantillas como el complemento por Incapacidad Temporal y el respeto a las jornadas especiales de los convenios provinciales en cuanto a días especiales (Nochebuena, Nochevieja, Reyes, Semana Santa o Ferias).

En definitiva, la federación de Servicios ha puesto en valor la firma de un acuerdo de convenio sectorial "que regula y dignifica el sector de forma generalizada para todos los territorios y empresas".