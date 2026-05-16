CCOO Granada inicia reclamaciones en Cetursa para exigir reconocimiento de antigüedad trabajadores fijos discontinuos

Archivo - Concentración de los trabajadores de Cetursa Remontes. - CCOO - Archivo

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Cetursa, fuerza mayoritaria en el Comité de Empresa, ha puesto en marcha una "ofensiva jurídica" para garantizar los derechos laborales de la plantilla. Así, el sindicato reclama formalmente el reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores fijos discontinuos desde su primer día de contratación efectiva.

En contexto, se trata de 450 trabajadores afectados. Esta medida responde directamente a la jurisprudencia fijada por las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ratifican que el tiempo de vinculación debe computarse por años naturales y no solo por los meses de campaña invernal trabajados, según ha concretado el sindicato en una nota. Así, CCOO ha lamentado la negativa de la dirección a un acuerdo amistoso, "colapsando la Administración de Justicia".

En concreto, la demanda de CCOO no solo exige la actualización del complemento de antigüedad (trienios) en las nóminas actuales, también incluye la reclamación de las diferencias salariales retroactivas devengadas y la regularización de las cuotas de cotización ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) correspondientes a los últimos cuatro años.

En esta línea, desde el sindicato han criticado que la dirección de la empresa pública es "plenamente consciente" de este marco legal. De hecho, han señalado que "Cetursa acumula condenas judiciales previas que la obligan a acatar este criterio". Sin embargo, "la empresa se niega a aplicar la normativa de forma voluntaria y generalizada a toda la plantilla", según ha apostillado el sindicato.

En suma, CCOO ha añadido que esta postura institucional obliga a los afectados a judicializar sus casos de manera individual. Al hilo, han calificado esta actitud de "irresponsable", puesto que genera un "perjuicio directo" a los trabajadores y provoca un "colapso innecesario en la Administración de Justicia".

En definitiva, el sindicato ha sostenido que este conflicto se solucionaría "de inmediato" si la dirección "se aviniera a un acto de conciliación y reconocimiento amistoso".