CCOO-Jaén pide reforzar el personal en Correos para "afrontar con garantías" los procesos electoral y de regularización

Archivo - Logo de Correos. - CORREOS - Archivo

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Jaén ha denunciado este viernes la "falta de personal" de Correos en la provincia y ha reclamado un refuerzo del 40 por ciento "para afrontar con garantías el proceso electoral y la regularización migratoria".

Se trata de dos "procesos masivos" que pueden suponer el "colapso" del servicio postal si no se toman las medidas organizativas necesarias, según ha informado en una nota el sindicato, desde el que se ha criticado "la política de ajuste" de la empresa.

En este sentido, desde su sección en Correos Jaén se ha advertido de que la "contratación cero", impulsada por la dirección "resulta claramente insuficiente". A su juicio, es "imprescindible un refuerzo extraordinario de plantilla cercano al 40 por ciento", para evitar el deterioro del servicio y la sobrecarga laboral que ya están sufriendo numerosos centros de trabajo.

"Hay una falta de personal que afecta de manera generalizada a las unidades de reparto de toda la provincia de Jaén, existiendo centros que trabajan muy por debajo de sus necesidades reales de plantilla y que están ya muy saturados", ha asegurado.

Como algunos "ejemplos especialmente preocupantes", en cuanto a las carterías, "destaca la UR 1 de Jaén con menos del 50 por cieno de la plantilla habitualmente y que solo ha sido reforzada con tres contratos para las elecciones autonómicas". También ha aludido a las de Mancha Real, Torredelcampo, Peal de Becerro, Castellar o Cazorla, que tiene "la mitad de la plantilla y sin refuerzos" para los comicios.

Con respecto a las oficinas, ha resaltado la principal de Jaén y la Oficina de Linares, o la sucursal 1 de Jaén, donde, además, del proceso de regularización de inmigrantes, hay que atender el voto por correo y demás servicios prestados por Correos. Estas oficinas han sido reforzadas "con un único contrato de una semana en la oficina principal".

Junto a ello, desde CCOO se ha señalado la oficina de Andújar o la de Martos, con "falta de personal desde hace algún tiempo" y que no tienen contratos de refuerzos para las elecciones del 17 de mayo.

Esta falta de personal obliga a quienes permanecen en los centros de a asumir la totalidad de la carga. "En reparto obligan a extender los recorridos y asumir mayor número de entregas, lo que en circunstancias normales provoca en los trabajadores y trabajadoras cansancio y estrés laboral, ahora, en plena campaña electoral, estas consecuencias se ven agravadas por el número de envíos de propaganda electoral con y sin dirección, miles de misivas electorales que corren el riesgo de no ser repartidas en su totalidad", ha apuntado.

Lo mismo ocurre, según ha añadido, en las oficinas postales, donde la falta de contratación y la gran afluencia "supone, en muchos casos, excesivos tiempos de espera a la hora de tramitar el voto, realizar los trámites de regularización o acceder a cualquier servicio" de Correos.

El sindicato ha criticado, por otra parte, que la empresa "continúa sin cubrir jubilaciones, bajas médicas, permisos o excedencias", lo que repercute en una "presión" para la plantilla restante. Esta situación "está incrementando los riesgos para la salud laboral" de los trabajadores postales, sometidos a "elevados niveles de estrés y sobrecarga".

Así las cosas, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio postal público, ha exigido a Correos "reforzar de manera urgente" el personal en reparto y oficinas, "asegurando que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y acceder con normalidad a los servicios de Correos durante ambos procesos".