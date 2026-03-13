CCOO: "La nueva subrogación de personal de la AMAyA pone en riesgo la actividad, el empleo y la salud de la plantilla"

Movilizaciones de CCOO por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAyA). - CCOO

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO ha alertado sobre la confirmación de una nueva subrogación de la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAyA) hacia la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). La organización sindical ha advertido de que "este movimiento de efectivos pone en riesgo tanto la actividad propia de la entidad como el desarrollo de servicios esenciales en el medio rural dirigidos a la ciudadanía".

Según ha informado CCOO en una nota, la representación de la plantilla ha detallado que esta medida "dificultará notablemente que AMAyA pueda continuar emitiendo nóminas, licitando contratos para las empresas proveedoras, gestionando recursos materiales o abriendo sus centros de conservación y uso público".

Asimismo, el sindicato ha advertido de que esta situación puede llegar a comprometer la seguridad y salud laboral, dejando sin capacidad operativa áreas completas de trabajo, tales como las vías pecuarias, la coordinación de prevención de riesgos o la dirección de obras de emergencia destinadas a reparar los daños en los espacios naturales causados por las borrascas del pasado invierno.

Ante esta situación, CCOO ha planteado sus dudas sobre los motivos que justifican que la agencia tenga que ceder personal necesario a otra entidad, y cuestiona si existe un plan de extinción para AMAyA o si se está produciendo una reordenación encubierta del sector público. De igual modo, la central sindical ha subrayado que todo este proceso se está ejecutando sin negociación ni diálogo previo con las organizaciones representativas.

"Se está produciendo una reordenación del sector público sin diálogo social, a golpe de decreto y bajo este manto del ordeno y mando, ninguna agencia del sector público puede estar tranquila", ha manifestado el sindicato. Ante esta situación, CCOO ha vuelto a reclamar al Gobierno andaluz un compromiso firme con la plantilla que garantice la continuidad de la actividad, el mantenimiento del empleo y la dotación del presupuesto público.

Además, ha indicado que "la agencia lleva años sin cubrir vacantes y desde la crisis de 2008 las únicas incorporaciones se han destinado al plan Infoca, actualmente transferido a la EMA". Por ello, el sindicato ha exigido "una oferta pública de empleo urgente e inmediata", recordando que existen tasas de reposición acumuladas de los años 2023, 2024 y 2025 que permitirían cubrir más de un centenar de puestos vacantes en caso de activarse.

Por último, la organización ha recordado que esta agencia ha funcionado correctamente durante años en todas sus áreas, ante lo que ha lamentado que la coyuntura actual derive en dos entidades con problemas operativos. "Los 1.500 trabajadores de AMAyA no podemos pagar las decisiones políticas", ha aseverado el sindicato, que ha solicitado un plan de futuro claro para asegurar la gestión del medio ambiente en la comunidad autónoma.