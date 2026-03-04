CCOO-A pone en marcha una campaña para defender el acceso a un hogar digno

Cartel de la campaña de CCOO-A 'No es ciencia ficción. Tener casa es tu derecho. ¡Exígelo!'. - CCOO-A

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha puesto en marcha una campaña en materia de vivienda bajo el lema 'No es ciencia ficción. Tener casa es tu derecho. ¡Defiéndelo!'. Con esta iniciativa, el sindicato pretende transmitir a la sociedad que poder acceder a un hogar digno y construir un proyecto de vida "no es ciencia ficción, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado".

Tal y como ha asegurado el sindicato en una nota, irán desgranando propuestas y "medidas imprescindibles" para garantizar el acceso a una vivienda digna, en contraposición "a lo que no se consigue con el decreto y la ley andaluza".

En este sentido, cuando se cumple un año de la publicación del decreto andaluz de medidas urgentes para impulsar la vivienda protegida y la disponibilidad de suelo y tres meses de la Ley de vivienda del Gobierno andaluz, CCOO ha aseverado que "no solo no se ha materializado ninguna medida urgente para dar solución al problema habitacional que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que afecta a la mayoría de los andaluces, y con especial gravedad a la juventud, sino que ha servido para que se incremente el precio de la vivienda protegida (VPO)", al tiempo que han asegurado que las empresas "privadas puedan disponer de más suelo público para construir viviendas, públicas o no, y con precios, en cualquier caso, fuera del alcance de los trabajadores andaluces".

Por su parte, la secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO Andalucía, Elisabeth García, ha explicado que el Ejecutivo andaluz pretende basar la solución al problema de la vivienda en dos máximas erróneas como "construir más para que bajen los precios y quitar trabas administrativas a quienes construyen o promueven viviendas de manera privada para que quieran construir".

Frente a esto, la responsable sindical ha emitido de que "no van a bajar los precios porque se construyan más viviendas o se facilite solo a los constructores y promotoras privadas", puesto que "la realidad es que en Andalucía se han construido más viviendas que en ningún lugar de España en los últimos años y no por eso han bajado los precios".

Asimismo, García ha afeado "profundas carencias" del texto legislativo autonómico. Entre ellas, la dirigente ha lamentado que "no hay ninguna medida en la ley que tope los precios de las viviendas para que estas sean asequibles para la ciudadanía", así como ha indicado que "tampoco se tiene en cuenta el impacto que está teniendo el alojamiento de vivienda para uso turístico en el aumento de los precios de alquiler".

En esta línea, ha señalado que la ley "no compromete ninguna medida en ningún presupuesto", y ha valorado que "está claro que las políticas del Gobierno andaluz en materia de vivienda van a perpetuar el problema al no mantener el parque público que necesita Andalucía".

"Estamos ante una norma está hecha para el mercado y no para las personas" y ha insistido en que "no es cuestión de construir más, sino de asegurar un parque público de viviendas tanto en compra como en alquiler con precios más bajos de los que hay ahora", ha agregado.

En relación, la secretaria de Juventud de CCOO de Andalucía, María Núñez, ha criticado que en Andalucía tener una vivienda "ya no es un derecho, sino un lujo", y ha apostillado que "nos están echando de nuestros barrios, pueblos e incluso de nuestras ciudades y no es casualidad; es el resultado de decisiones políticas que han puesto el mercado por encima de las personas".

Además, ha afirmado que con la última ley "la juventud queda totalmente desprotegida y condenada a la precariedad", puesto que ha considerado que "destinar el 63 por ciento de su salario a un alquiler o asumir hipotecas que durarían 55 años no es libertad ni elección, es una condena general que empuja a la precariedad o al exilio forzado".

Finalmente, la responsable de Juventud del sindicato ha criticado que el Gobierno andaluz "se niegue a declarar zonas tensionadas y a regular los precios, porque con ello lo que busca es proteger la rentabilidad turística y abandona a la juventud trabajadora".

Ante esta inacción, Núñez ha detallado que "no aceptamos que nos roben el derecho a construir un proyecto de vida digno en nuestra tierra, queremos una regulación real que frene los abusos para que la vivienda sea verdaderamente un derecho y no un negocio para unos pocos".