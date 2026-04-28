CCOO y UGT convocan una movilización el 29 de abril en Andalucía en defensa del sistema de dependencia

Archivo - CCOO y UGT convocan movilización el 29 de abril en Andalucía con el lema 'La atención a la dependencia es un derecho'. - CCOO-A

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado una movilización a nivel regional el próximo miércoles, 29 de abril, a las 12,00 horas ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho'.

En concreto, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía han convocado esta concentración para "denunciar la situación del sistema de dependencia en la comunidad autónoma", según ha precisado UGT en una nota.

En esta línea, el sindicato ha alertado del "deterioro del servicio, las listas de espera y la falta de recursos públicos", que están provocando "retrasos inasumibles en el acceso a prestaciones y servicios esenciales para miles de personas dependientes y sus familias".

En suma, UGT a través de la UJP ha efectuado un llamamiento "a toda la ciudadanía andaluza" para defender un servicio público esencial que consideran "un derecho, no una prestación asistencial".