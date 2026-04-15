CHG adjudica más de 54 millones a las actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico y en infraestructuras

Archivo - Imagen de archivo del río Guadalquivir desbordado a su paso por Almodóvar del Río (Córdoba). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha activado actuaciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a la cuenca entre el 20 de enero y el 15 de febrero de 2026. Estas intervenciones se acogen al procedimiento previsto en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, y suponen una inversión conjunta de más de 54 millones de euros.

Según ha detallado el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico en una nota, de este importe, casi 29,4 millones se destinan a la restitución del Dominio Público Hidráulico mediante actuaciones distribuidas en ocho lotes que incluyen trabajos de tratamiento selvícola, retirada de sedimentos, estabilización de márgenes, limpieza de cauces y protección de zonas erosionadas en el tronco del río en la provincia de Sevilla, los sistemas fluviales del Genil, Aguas Blancas, Monachil y Milanos, así como diversos cauces de la provincia de Jaén y áreas afectadas en Córdoba.

De los nueve lotes, hay seis destinados a ejecuciones de obra, que han sido adjudicadas a las empresas Sercli, Valoriza, Ventuceli, Inprona 2000, Ingedeca y tres a asistencia técnica, adjudicadas a Lindeo, Inurbi y Quivirtec, con plazos de ejecución de nueve meses.

Paralelamente, 24,7 millones de euros se orientan a la reparación, rehabilitación y mejora de infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal, incluyendo presas, canales, caminos de servicio y estaciones de aforo. Estas actuaciones se estructuran en nueve lotes, de los cuales cinco corresponden a obras y cuatro a contratos de asistencia técnica. Las adjudicatarias de obra son Albaida, Peninsular, Sacyr, Campoamor y Sogeosa, mientras que los contratos de asistencia técnica han recaído en Aima, Diego Molina, Ibervias y Ayesa, con plazos de entre cuatro y seis meses según la tipología de los trabajos.

Por otra parte, la CHG ha declarado una obra de emergencia específica para la reparación y rehabilitación de las estaciones de aforo y puntos de control del SAIH afectados, con una inversión de 2,08 millones de euros. Las actuaciones se centran en la limpieza de arrastres, estabilización de márgenes, reposición de accesos y, en el caso de Güéjar Sierra, la demolición y reconstrucción completa de la estación. Las adjudicaciones corresponden a Inhabit, Trafisa e Ingiopsa.