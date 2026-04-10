La CHG confirma a los regantes una campaña de 6.000 m3 por hectárea por la situación "tan buena" de la cuenca

Archivo - Un grupo de jornaleros durante su labor, escardar arroz, en un arrozal en Isla Mayor. A 26 de agosto de 2022 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha confirmado este viernes a los regantes de la cuenca una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea después de las restricciones que han venido soportando desde 2019. La situación "tan buena" de la cuenca, con los pantanos al 87% de su capacidad --cifras que no se veían desde 2013--, permite esta dotación, con la que se recupera la normalidad para esta campaña y "el año que viene, posiblemente, también".

Así lo ha explicado a los medios la presidenta de la CHG, Gloria María Martín Valcarcel, tras la reunión de la comisión de desembalse en la que se ha aprobado un desembalse para esta campaña de riego de 1.200 hectómetros cúbicos. En la reunión se ha aprobado también una reserva adicional de 50 hectómetros cúbicos a usar a partir de octubre en caso de que la situación meteorológica así lo requiera; para el arroz se han autorizado 396 hectómetros cúbicos adicionales y 67 para riegos extraordinarios.

Por parte de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), su secretario general, Pedro Parias, ha señalado que el sector está "muy satisfecho" de la recuperación de la normalidad, y ha insistido en que se hará un llamamiento al uso "eficiente y responsable" de los recursos.

Según los datos de Feragua, en 2018, la dotación para riego fue de 5.000 metros cúbicos por hectáreas; en 2019, 5.400; en 2020, 4.860; en 2021, 2.800; en el 22 y el 23, las restricciones fueron severas, con 1.750 y 700 metros cúbicos por hectárea que llevó a los arroceros, por ejemplo, a no sembrar. Ya en 2024 comenzó la recuperación y se volvió a los 4.000 metros cúbicos y en 2025, a los 5.500.