La CHG deniega a la Diputación de Córdoba el uso del agua de La Colada para Los Pedroches

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha resuelto denegar la concesión solicitada por la Diputación de Córdoba "para el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de La Colada destinadas al abastecimiento de los municipios del norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches".

Según informa el organismo de cuenca en una nota, dicha decisión se adopta "tras el rechazo por parte de la Diputación de las condiciones planteadas" por la CHG para el otorgamiento de la concesión, pues, "en lugar de aceptar dichas condiciones, la institución provincial reiteró alegaciones previamente analizadas, sin aportar nuevos elementos técnicos o jurídicos que justificaran una revisión del expediente".

En este contexto y "dado que este trámite no permite reabrir el debate, sino aceptar o rechazar las condiciones propuestas", la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha procedido a la denegación de la concesión.

Respecto a los motivos de la denegación, la CHG ha señalado que los informes técnicos concluyen que "una parte sustancial de las infraestructuras incluidas en el proyecto no responde a una necesidad real del sistema de abastecimiento", al resultar "redundantes respecto a las ya ejecutadas por la CHG en el marco de las actuaciones de emergencia, actualmente operativas y funcionales". Asimismo, han añadido, "no se ha justificado adecuadamente la idoneidad del dimensionamiento propuesto ni la necesidad de determinadas actuaciones".

El organismo de cuenca ha resaltado que "el procedimiento se ha tramitado conforme a la normativa vigente" y que "el acuerdo de suspensión adoptado en su momento tenía como único objetivo permitir la adaptación del proyecto al nuevo escenario técnico". Sin embargo, "el proyecto modificado presentado mantiene deficiencias previamente señaladas, sin que se haya aprovechado adecuadamente la oportunidad de reformulación", han asegurado.

Además, la CHG ha subrayado que la normativa exige "evitar infraestructuras innecesarias y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos". En este sentido, han añadido, "solo se consideran viables mejoras puntuales, como las relacionadas con el suministro eléctrico, pero no el conjunto de actuaciones planteadas".

"En consecuencia, y ante la falta de justificación técnica suficiente y la no aceptación de las condiciones establecidas", la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha acordado "denegar la concesión solicitada".