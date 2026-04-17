Cinco detenidos en Jaén al desarticular una red de distribución de droga en las sierras de Segura y Las Villas

La Guardia Civil durante los registros - GUARDIA CIVIL

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes en la provincia de Jaén. La operación ha culminado con seis entradas y registros domiciliarios --cuatro en Beas de Segura y dos en Villanueva del Arzobispo--, en los que se ha detenido a cinco personas, de entre 25 y 45 años, vecinos de dichas localidades, como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas.

De los cinco detenidos, cuatro ya han sido enviados a prisión tras su paso por el juzgado. Durante los registros, los agentes han intervenido diversas partidas de sustancias estupefacientes, superando en su conjunto los 500 gramos de cocaína, así como ocho kilogramos de marihuana en fase de secado, preparada para su distribución.

Asimismo, se han aprehendido 20.000 euros en efectivo y diverso material destinado a la preparación y distribución de la droga, entre ellos básculas de precisión y útiles para su dosificación. Igualmente, se han intervenido varios vehículos, teléfonos móviles y maquinaria en su mayoría agrícola de procedencia ilícita, presuntamente robada y que era utilizada como medio de pago por la droga.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una estructura organizada en la que el principal investigado, ejercía funciones de dirección y coordinación del resto de integrantes quienes asumían otras labores como la custodia, transporte y distribución de droga en el caso de uno de los implicados, y la recepción de cocaína y posterior puesta a disposición a consumidores finales que llevaba a cabo el resto de investigados, actuando como puntos de venta.

Con esta actuación se ha logrado desarticular una red de distribución de droga en las comarcas de la Sierra de Segura y Las Villas, así como eliminar tres puntos de venta activos que generaban una notable alarma social en la zona.

Asimismo, se ha procedido al desmantelamiento de una plantación de cultivo de marihuana tipo 'indoor', que se encontraba en una fase final de secado de las plantas, listas para su envasado y distribución.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos han sido puestas a disposición de la de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villacarrillo número 1. La investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones.