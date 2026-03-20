Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 20 de marzo a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 20 de marzo hasta las 19 horas:

· Las víctimas de Adamuz se manifiestan bajo la lluvia en Huelva para reclamar "justicia ya"

Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Huelva) del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas --28 de ellas de Huelva-- junto a ciudadanos de diferentes municipios, se han manifestado este viernes, pese a la lluvia caída, por las calles de Huelva en memoria de los fallecidos y para exigir "justicia" y para que "se conozca toda la verdad". (Leer más https://acortar.link/zFq0UU)

· La jueza de Montoro (Córdoba) descubre 42 metros de vía del accidente de Adamuz retirados sin su conocimiento

La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, ha descubierto, como resultado de una inspección ocular, la existencia de 42 metros de vía de las que no tenía noticia, junto a otros 36 metros de vía de los que sí tenía conocimiento previo, y que habían sido retirados por Adif tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos. (Leer más https://acortar.link/qc2gLC)

· Renfe estudia varias soluciones en relación con AVE para mejorar la operativa del servicio tras corte en Álora

Renfe ha explicado este viernes en relación el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga), que lleva estudiando varias soluciones, desde que se produjo el corte en el citado municipio malagueño por motivos del temporal, con el objetivo de restablecer y mejorar la operativa del servicio. (Leer más https://acortar.link/tBGIlD)

· Hosteleros de Málaga creen que la Semana Santa "no va a ser tan mala como se está pintando" por falta de AVE directo

El presidente los Hosteleros de Andalucía y de Málaga, Javier Frutos, ha afirmado este viernes que "indudablemente" la Semana Santa en Málaga este año "va a ser distinta a la del pasado por la falta de comunicación de AVE" directo, pero ha esperado que "no sea tan mala como parece que se está diciendo, creemos que no va a ser tan mala como se está pintando". (Leer más https://acortar.link/mT70gT)

· Intervenidos 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una macrooperación contra el narcotráfico

Una macrooperación de la Policía Nacional ha permitido intervenir 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una finca situada en un paraje cercano a Gibraleón. La operación ha dejado ocho detenidos acusados de almacenar temporalmente la cocaína en esta finca utilizada como 'guardería', antes de trasladarla a su destinatario final, según ha adelantado 'El País' y confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación. (Leer más https://acortar.link/trLxe1)