El CIS y el Centra trabajan ya en sus encuestas preelectorales para los comicios andaluces del 17M

Archivo - Urnas con las papeletas donde los andaluces ejercen su derecho al voto durante el día de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía a 19 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, trabajan ya en la elaboración de encuestas preelectorales de cara a los comicios autonómicos que se celebrarán dentro de un mes, el próximo 17 de mayo.

Así se desprende de dos acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) adoptados este pasado jueves, 16 de abril, y consultados por Europa Press, al hilo de informaciones que han trasladado a dicho órgano tanto el CIS como el Centra.

En concreto, el CIS ha comunicado el "inicio del 'Estudio Preelectoral Andalucía. Elecciones Autonómicas 2026', una información que la Junta Electoral Central ha acordado "trasladar a la Junta Electoral de Andalucía", para "su conocimiento e inmediato traslado a los representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones al Parlamento de Andalucía" del próximo 17 de mayo.

La idea es que los representantes de los partidos que concurrirán a las elecciones "puedan solicitar al organismo autor" de la encuesta "los resultados de la misma, dando cuenta simultáneamente a la Junta Electoral Central de dicha solicitud, conforme al apartado cuarto de la Instrucción 1/2024, de 1 de febrero, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 69.8 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (Loreg), sobre la realización de encuestas de intención del voto por organismos dependientes de las administraciones públicas durante los períodos electorales".

Además, la JEC ha acordado "solicitar al Centro de Investigaciones Sociológicas la remisión del borrador del cuestionario" de dicho estudio, "sin perjuicio de que posteriormente se envíe el cuestionario definitivo, conforme a lo establecido en el apartado tercero de la citada Instrucción".

De igual modo, el Centro de Estudios Andaluces ha comunicado a la Junta Electoral Central el "inicio de la realización del estudio de opinión 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026'", y le ha trasladado ya de hecho "el borrador del cuestionario" correspondiente al referido estudio, según ha informado la JEC en otro de los acuerdos adoptados este pasado jueves, en el que decide trasladar a la Junta Electoral de Andalucía dicha información.

PRECEDENTES DE 2022

De cara a los anteriores comicios autonómicos andaluces del 19 de junio de 2022, el CIS publicó una encuesta preelectoral en la víspera del inicio oficial de la campaña; en concreto, el 2 de junio, que auguró una victoria del PP-A, que se acabó produciendo en la cita con las urnas, si bien fue más amplia que la que vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no auguró la mayoría absoluta con la que finalmente ganaron los 'populares', que lograron 58 diputados en el Parlamento andaluz, unos diez más de los que les asignaba el estudio del CIS, que atribuía a la formación de Juanma Moreno una horquilla de 47 a 49 escaños.

La Fundación Centra, por su parte, también elaboró un estudio preelectoral de los comicios que se celebraron el 19 de junio de 2022, cuyos resultados se publicaron igualmente antes del inicio de la campaña, el 30 de mayo de aquel año, y que también pronosticaron una victoria del PP-A con 47-49 diputados, cifra inferior a la mayoría absoluta que finalmente alcanzaron los 'populares', mientras que el resultado previsto para el PSOE-A --que oscilaba entre 31 y 32 escaños-- sí se ajustó más a la representación con la que tuvieron que conformarse los socialistas en el Parlamento tras dichos comicios, de 30 diputados.

CONSULTA DE CANAL SUR

Por otro lado, la JEC ha respondido en otro acuerdo del pasado jueves a una consulta de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) relativa a la realización de encuestas de intención de voto durante periodos electorales.

En concreto, la consulta formulada por el representante legal de la Agencia Pública Empresarial RTVA y de la sociedad Canal Sur Radio y TV era "relativa a la aplicación de la Instrucción 1/2024, de 1 de febrero, de la Junta Electoral Central, sobre realización de encuestas de intención del voto por organismos dependientes de las Administraciones Públicas durante los periodos electorales".

Dicha instrucción, consultada por Europa Press, establece que, "durante los periodos electorales, cuando un organismo dependiente de cualquiera de las administraciones públicas, o un órgano de estas, sea de ámbito estatal, autonómico o local, decida realizar una encuesta que contenga preguntas sobre intención de voto, ha de comunicarlo previamente a la Junta Electoral Central para que por esta se dé traslado a los representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta".

"Con independencia de la denominación que se le otorgue, los trabajos que incluyan en su cuestionario preguntas sobre intención de voto, valoración de partidos o valoración de líderes políticos, estarán sujetos a esta obligación", aclara la citada instrucción de la JEC.

Por ello, la Junta Electoral Central ha acordado comunicar a la RTVA que lo que recoge dicha instrucción "ha de entenderse referida a cualquier entidad u órgano público, de ámbito estatal, autonómico o local, que realice estudios de opinión o desarrolle investigaciones socio-políticas para conocer la intención de voto del electorado".

De esta manera, la JEC confirma a la radio televisión andaluza que, "estando convocadas las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo día 17 de mayo, resulta de aplicación el artículo 69 de la Loreg y la Instrucción 1/2024, de la Junta Electoral Central, a la publicación de cualquier encuesta electoral realizada por Canal Sur Radio y Televisión S.A., directamente o mediante la contratación de ese servicio".



