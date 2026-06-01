Comercio Córdoba cree que la Cátedra de Transformación Digital impulsará la competitividad en la provincia

Archivo - Comercios en el centro de Córdoba, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba) ha valorado positivamente la aprobación por parte del consejo de gobierno de la Universidad de Córdoba (UCO) de la Cátedra de Transformación Digital, Innovación y Competitividad del Comercio de Córdoba, iniciativa que nace con la vocación de "convertirse en un instrumento permanente de colaboración entre la institución universitaria, las administraciones públicas y el tejido comercial" y que "impulsará la competitividad del sector en la provincia".

Según ha indicado Comercio Córdoba en una nota, la creación de esta cátedra supone "un hito para el comercio cordobés y un paso decisivo en la construcción de un modelo de colaboración estable que permita afrontar con mayores garantías los retos a los que se enfrenta el sector en ámbitos como la digitalización, la innovación, la competitividad empresarial, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo".

La federación considera que el comercio de cercanía constituye "una infraestructura económica y social esencial para la ciudad y la provincia por su capacidad para generar empleo, dinamizar la actividad económica, contribuir a la cohesión social y mantener vivos los barrios y centros urbanos".

La nueva cátedra surge precisamente para dar respuesta a los desafíos que afronta el sector mediante la investigación aplicada, la formación especializada, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de proyectos innovadores que permitan acercar la universidad a las necesidades reales de las empresas comerciales.

Entre sus líneas de actuación se encuentran la elaboración de estudios e informes sobre la realidad comercial de Córdoba, el impulso de programas formativos dirigidos a comerciantes y profesionales, el desarrollo de proyectos piloto de transformación digital, la organización de jornadas y encuentros especializados y la creación de espacios de reflexión y análisis.

Aspira igualmente a convertirse en un observatorio permanente de la evolución del sector, generando información y conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales y para el diseño de políticas públicas que contribuyan a fortalecer la competitividad del comercio de cercanía.

AFRONTAR EL FUTURO

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha señalado que "el comercio precisa de algo más que diagnósticos; necesita herramientas, conocimiento y acompañamiento. Esta cátedra ayudará al pequeño comercio a competir mejor, a aprovechar las oportunidades de la digitalización y a afrontar el futuro con mayores garantías".

Bados ha añadido que se trata de "una apuesta por el comercio, pero también por la ciudad y por la calidad de vida de los barrios". El objetivo es que "Córdoba se convierta en un referente en innovación comercial, conectando el conocimiento que genera la Universidad con las necesidades reales de miles de empresas y autónomos que cada día levantan la persiana en la provincia".

Para Comercio Córdoba, esta iniciativa representa además una oportunidad para reforzar la conexión entre el conocimiento académico y la realidad empresarial, facilitando la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, procesos innovadores y soluciones adaptadas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas comerciales.

La federación ha resaltado también la importancia de que Córdoba cuente con "una estructura estable de estas características, alineada con experiencias de éxito desarrolladas en otras universidades españolas y europeas, pero con una clara orientación hacia la realidad económica y social de la capital y de la provincia".

La puesta en marcha de la Cátedra de Transformación Digital, Innovación y Competitividad del Comercio de Córdoba permitirá además "abrir nuevas vías de colaboración con empresas, entidades financieras e instituciones comprometidas con la transformación digital y el desarrollo económico del territorio", ha concluido Rafael Bados.