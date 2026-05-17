La compañía andaluza Magtel aborda el almacenamiento energético como "un activo estructural de la red eléctrica"

La compañía andaluza Magtel consolida su liderazgo como desarrollador de sistemas BESS para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. - MAGTEL

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La "rápida incorporación de energías renovables al mix eléctrico español ha convertido el almacenamiento energético en una infraestructura esencial para garantizar la estabilidad, flexibilidad y seguridad del sistema" y, en este nuevo contexto, la compañía andaluza Magtel ha consolidado su posición como "desarrollador de referencia en sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), abordando el almacenamiento, no como un complemento, sino como un activo estructural de la red eléctrica".

Según ha difundido Magtel en su página web, consultada por Europa Press, desde su División de Ingeniería desarrolla "proyectos BESS de forma integral, cubriendo todas las fases del ciclo de vida", es decir, "consultoría técnica, estudios de viabilidad, ingeniería conceptual, básica y de detalle, tramitación administrativa, dirección técnica y soporte en puesta en marcha".

Este enfoque permite a la compañía andaluza actuar como "desarrollador y promotor tecnológico, integrando el almacenamiento desde el diseño del sistema y no como una solución aislada".

Desde 2025, Magtel ha participado en el "desarrollo de proyectos BESS de gran escala, tanto en modalidad 'stand-alone', como en hibridación con plantas fotovoltaicas, alcanzando potencias unitarias de hasta 49,35 MW y capacidades superiores a 196 MWh".

Entre los proyectos más representativos se encuentran "Carmonita I y V (35 MW / 200 MWh cada uno), Ieron (11 MW / 62,5 MWh) y Cicerón (49,35 MW / 196,41 MWh), todos ellos conectados a nudos de alta tensión de 220 kV y 400 kV, uno de los principales retos técnicos del despliegue del almacenamiento a gran escala".

La fortaleza de Magtel radica en su "capacidad para integrar el almacenamiento dentro de infraestructuras eléctricas complejas". Así, la compañía desarrolla "la ingeniería eléctrica MT/AT, la conexión en subestaciones existentes, la modelización energética de los ciclos de carga y descarga, así como los sistemas de control y comunicaciones necesarios para maximizar el rendimiento y garantizar la operatividad de los activos".

Esta experiencia se extiende también al desarrollo de "infraestructuras de evacuación específicas para almacenamiento, como la Subestación Colectora Los Ramos 30/220 kV, diseñada para evacuar de forma conjunta tres sistemas BESS y un parque eólico, incorporando soluciones avanzadas de integración multicliente y optimización de red".

En la actualidad, la División de Ingeniería de Magtel trabaja, en este ámbito, en "un alto volumen de proyectos de hibridación de plantas fotovoltaicas existentes con BESS, en nuevos sistemas de almacenamiento independientes", y en "la adecuación y ampliación de subestaciones y líneas de media y alta tensión, actuaciones clave para la modernización del sistema eléctrico".

La actividad de la División de Ingeniería de Magtel se desarrolla principalmente en España, con una sólida implantación en Andalucía, y se apoya en un equipo técnico multidisciplinar, con amplia experiencia en energías renovables e infraestructuras eléctricas.

Este posicionamiento refuerza el papel de Magtel como "desarrollador de infraestructuras energéticas críticas, capaces de aportar estabilidad, flexibilidad y resiliencia al sistema eléctrico y de acelerar de forma efectiva la transición energética".