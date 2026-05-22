El Concurso Nacional de AEMO a la Cultura del Olivo premia al proyecto inmersivo 'Aoveland' de Oleícola Jaén

Archivo - El proyecto inmersivo 'Aoveland' de Oleícola Jaén logra el primer premio el XXIV Concurso Nacional de AEMO. - JUAN ANTONIO PARTAL - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El proyecto inmersivo 'Aoveland' de Oleícola Jaén, ubicado en Baeza (Jaén), ha logrado el primer premio el XXIV Concurso Nacional de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) a la Mejor Difusión de la Cultura del Olivo 2026, mientras que el segundo premio ha recaído en el programa televisivo semanal 'Tierra de Olivos', de 7TV Jaén, dirigido por José Luis Romera Vizcaíno, y el tercer premio, por su parte, se ha concedido al Centro de Interpretación del Olivar de Sierra de Adamuz (Córdoba).

Además, según ha informado AEMO en una nota, el jurado del certamen ha otorgado un reconocimiento especial a "la impecable trayectoria académica y divulgativa del catedrático Manuel Parras Rosa", en el marco de estos galardones a las mejores iniciativas destinadas a la difusión de la cultura del olivo, del aceite de oliva virgen extra y de la aceituna de mesa.

En esta XXIV edición del certamen, el jurado de expertos se ha reunido en Córdoba, para valorar "la excelencia, rigor e impacto de las numerosas candidaturas presentadas", y los premios se han entredado ayer jueves en el marco de la Semana del Olivo de Montoro (Córdoba), cuya alcaldesa, Lola Amo, preside AEMO, y donde se ha reconocido públicamente "el esfuerzo y la creatividad de los galardonados en la defensa y promoción del patrimonio oleícola español".

En cuanto al primer premio AEMO a la Difusión de la Cultura del Olivo 2026, otorgado al proyecto 'Aoveland, almazara visitable', presentado por Oleícola Jaén, S.A., de Baeza, el jurado ha valorado por unanimidad la envergadura, vanguardia y altísima calidad de este proyecto integral de oleoturismo e innovación rural. 'Aoveland' ha logrado "transformar una almazara tradicional en un foco dinámico y cultural de proyección internacional, capaz de traducir el legado milenario del olivar al lenguaje estético y tecnológico del siglo XXI".

A través de "un espacio físico ininterrumpidamente visitable, recursos audiovisuales inmersivos de última generación, catas formativas rigurosas y una sólida estrategia educativa", la entidad consigue "cautivar a públicos diversos, locales, nacionales y extranjeros".

El jurado ha destacado especialmente su "capacidad de fundir territorio, sostenibilidad y comunicación contemporánea, posicionando al aceite de oliva virgen extra como un eje vivo de conocimiento, identidad y desarrollo económico sostenible".

Respecto al segundo premio AEMO a la Difusión de la Cultura del Olivo 2026, otorgado a 'Tierra de Olivos', programa de televisión en 7TV Jaén, dirigido y presentado por José Luis Romera Vizcaíno, de Úbeda (Jaén). El jurado ha reconocido "la constancia, la frescura y la gran repercusión social de este espacio televisivo semanal, que ya suma tres temporadas en antena y supera los 85.000 espectadores en toda Andalucía a través del grupo Publicaciones del Sur, SA".

El programa se ha consolidado como "una ventana indispensable para el sector, abordando con un lenguaje accesible y dinámico temas fundamentales, como el relevo generacional, el papel de las mujeres en el sector agrario, la optimización de los recursos hídricos y los aspectos técnicos de la producción de AOVE de alta gama".

El jurado ha resaltado "el valor de utilizar los medios de comunicación de masas para acercar las bondades saludables y culinarias del zumo de aceituna al consumidor final, bajo la premisa de que si el consumidor crece, el sector crece".

En cuanto al tercer premio AEMO a la Difusión de la Cultura del Olivo 2026, otorgado al Centro de Interpretación del Olivar de Sierra de Adamuz, presentado por el Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), se le ha concedido por "la encomiable labor de conservación y divulgación de un ecosistema agrícola tan singular y heroico como es el olivar de montaña de Sierra Morena".

Promovido a través de su Oficina de Turismo, este centro destaca por "saber transmitir el valor paisajístico, social y medioambiental de un modelo de cultivo tradicional que fija la población al territorio frente al reto demográfico".

El jurado ha apreciado el diseño didáctico de su dossier, trípticos y materiales audiovisuales, "que rescatan las técnicas de producción tradicionales y la dura labor del esfuerzo humano en pendientes pronunciadas. El centro se erige como un guardián de la memoria colectiva y un ejemplo de cómo la agricultura tradicional puede conjugarse con la sostenibilidad y la identidad cultural de toda una comarca".

Finalmente, con el reconocimiento especial de AEMO al trabajo de divulgación de rentabilidad del olivar jiennense, otorgado al catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén (UJA) Manuel Parras Rosa, el jurado ha querido resaltar "su implicación activa, su energía y su valiosísima labor actual en la defensa, modernización y divulgación del sector olivarero de la provincia de Jaén".

El galardón destaca "el extraordinario impacto de su último proyecto de transferencia, el estudio de rentabilidad y el ciclo de jornadas 'Estrategias para una oleicultura jiennense más competitiva', una iniciativa que "ha recorrido de forma dinámica 25 municipios y ha generado una serie de vídeos didácticos de gran éxito, con el apoyo de la Diputación de Jaén.