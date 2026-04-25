ConFeafa valida un modelo pionero de prevención del deterioro cognitivo con impacto en más de 1.400 personas en los CPA

Imagen de archivo. - CONFEAFA

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias (ConFeafa) ha presentado los resultados del proyecto 'Piloto para la prevención y atención del deterioro cognitivo', una iniciativa estratégica impulsada conjuntamente por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y la entidad confederal, que ha permitido validar con éxito un modelo de intervención comunitaria orientado al envejecimiento saludable y a la detección precoz de alteraciones cognitivas en personas mayores.

Según ha señalado en una nota de prensa, para el desarrollo del programa, financiado por esta consejería con 600.000 euros procedentes de fondos europeos NextGenerationEU, el servicio de gestión de Centros de Mayores de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada ha colaborado estrechamente con ConFeafa poniendo a su disposición entre los meses de junio y diciembre de 2025 su red de Centros de Participación Activa (CPA) distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

El proyecto ha alcanzado una implantación sin precedentes en la comunidad autónoma, con presencia en 151 CPA, lo que supone una cobertura del 90% de la red pública.

Esta capilaridad ha permitido acercar servicios especializados en psicología sanitaria y neuropsicología tanto a entornos urbanos como rurales, facilitando el acceso de las personas usuarias sin necesidad de desplazamientos. La intervención se ha estructurado en un modelo basado en la evidencia científica que combina acciones de sensibilización, evaluación clínica y estimulación cognitiva.

De esta manera, a través de sesiones psicoeducativas se ha trabajado la concienciación sobre el cuidado de la memoria, a la vez que se han incorporado herramientas validadas por el protocolo de evaluación cognitiva de ConFEAFA para la implementación de las terapias no farmacológicas (TNF) que desarrollan sus asociaciones de familiares.

Posteriormente, las personas participantes han accedido a programas de neurorrehabilitación con un enfoque multimodal que integra plataformas digitales y ejercicios tradicionales, adaptados a las capacidades individuales.

En términos de participación, un total de 2.313 personas solicitaron formar parte del programa, de las cuales 1.771 fueron seleccionadas según criterios clínicos y 1.403 completaron todo el proceso, lo que supone una tasa de adherencia del 79,22%, especialmente relevante en iniciativas preventivas.

El perfil de las personas usuarias muestra un claro predominio femenino (82,3%) y una mayor concentración en los tramos de edad entre 65 y más de 75 años.

En esta línea, el análisis de resultados ha confirmado la eficacia del modelo, superando los objetivos inicialmente previstos. El 70,4% de las personas participantes mejoró su estado cognitivo, por encima del 60% esperado, mientras que un 30,12% experimentó una reducción en los olvidos cotidianos, duplicando la meta inicial.

Asimismo, la tasa de empeoramiento se situó en un 7,48%, por debajo del deterioro natural estimado, lo que "evidencia la capacidad del programa para ralentizar la progresión del deterioro cognitivo".

Tal y como ha subrayado la organización, a estos resultados "se suma una valoración muy positiva por parte de las personas participantes".

Así, el 90,1% considera útiles las sesiones para su bienestar, el 94,6% destaca la calidad y empatía del equipo profesional y el 95,7% expresa su deseo de que el programa continúe de forma estable. "Estos datos reflejan no solo el impacto clínico, sino también la aceptación social de la iniciativa", ha subrayado la entidad.

La presidenta de ConFeafa, Ángela García Cañete, ha destacado que "los resultados de este proyecto confirman que la prevención y la intervención temprana en deterioro cognitivo no solo son posibles, sino altamente eficaces cuando se acercan a la comunidad y se ponen al alcance de las personas mayores en su entorno cotidiano".

Asimismo, ha subrayado que "este modelo demuestra que es viable integrar la salud cognitiva dentro de los recursos públicos de envejecimiento activo, generando un impacto real en la calidad de vida de la población".

García Cañete ha añadido que "estamos ante una experiencia que no debe quedarse en piloto, sino consolidarse como un servicio estable, porque ha demostrado su capacidad para ganar tiempo al deterioro cognitivo y reforzar la autonomía personal".

En este sentido, ha incidido en la importancia de "seguir apostando por la colaboración entre administraciones y el movimiento asociativo para garantizar una atención especializada, cercana y de calidad".

UN MODELO ESCALABLE PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Las conclusiones del proyecto apuntan a la necesidad de consolidar este modelo como un recurso estable dentro de las políticas públicas de envejecimiento activo en Andalucía.

Además, se plantea la conveniencia de reforzar la infraestructura tecnológica de los centros y mantener la colaboración con las asociaciones federadas que integran la Confederación Andaluza de Alzheimer y Otras Demencias para garantizar la calidad de la intervención y el circuito de derivación especializada.

Con este proyecto, ConFeafa "sienta las bases de un modelo de intervención escalable y replicable que contribuye a reducir el riesgo de dependencia, fortalecer la reserva cognitiva y combatir la soledad no deseada, alineándose con los principales retos sociales derivados del envejecimiento de la población".