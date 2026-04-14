La confianza empresarial en Andalucía baja un 4,8% en el segundo trimestre de 2026

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SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en Andalucía, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajó un 4,8% en el segundo trimestre de 2026.

Según los datos de Estadística, consultados por Europa Press, a nivel nacional la confianza empresarial subió en el segundo trimestre de 2026 respecto al trimestre previo en Baleares y la Rioja, mientras que bajó en el resto. De este modo, los mayores retrocesos se produjeron en Canarias (-6,2%), Canarias (-5,7%), Andalucía (-4,8%) y Castilla-La Mancha y Murcia (-4,6%), mientras que las mayores subidas las registraron Murcia (+2,44%), Cantabria (+1,68%) y Extremadura (+1,48%).

Andalucía encadenaba tres trimestres consecutivos de tasas positivas en la región, según los datos consultados por esta agencia antes de bajar en el cuarto trimestre del pasado año, un alza que se parado entre los meses de octubre a diciembre, que retomó en el primer trimestre de 2026 y vuelve a bajar en este segundo. En detalle, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el segundo trimestre de este año en 4,8 puntos, frente a los 4,3 puntos del trimestre anterior.

Este resultado se explica porque el porcentaje de establecimientos empresariales andaluces que prevén que la marcha de su negocio será favorable entre abril y junio se ha situado en el 21%, lo que supone 1,3 puntos más que el comunicado en el trimestre anterior (19,7%).

Por su parte, el porcentaje de empresarios que consideran que su negocio evolucionará de manera desfavorable ha aumentado del 15,4% del trimestre anterior al 16,2% en el actual, mientras que la proporción de quienes esperan una evolución "normal" ha disminuido este trimestre del 64,9% al 62,8% actual.

En cuanto al balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado), este ha empeorado en Andalucía -3,5 puntos en el segundo trimestre, frente a los 10 puntos del trimestre anterior.