El convenio de uso del cuartel de la Guardia Civil de Espejo (Córdoba) entre Ayuntamiento y Gobierno se firmará en días

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Espejo (Córdoba). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ESPEJO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha visitado este jueves la localidad de Espejo junto al alcalde del municipio, Florentino Santos, donde ha conocido las nuevas instalaciones que albergarán próximamente el puesto de la Guardia Civil y los equipos ROCA, cuyo convenio de uso del cuartel entre Ayuntamiento y el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda se firmará en próximos días.

Actualmente, los agentes de la Benemérita que prestan servicio en Espejo se encuentran desplazados en Castro del Río, por lo que la adecuación de estas nuevas dependencias permitirá recuperar la presencia física del cuerpo en la localidad y mejorar las condiciones de trabajo y atención a la ciudadanía.

Durante la visita, la subdelegada ha destacado "el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Espejo para adecuar estas instalaciones en un plazo aproximado de dos años, demostrando así su compromiso con la seguridad y con los vecinos y vecinas del municipio".

Asimismo, Ana López ha señalado que "las nuevas dependencias reúnen unas condiciones magníficas para el desarrollo de la labor de la Guardia Civil y de los equipos ROCA, permitiendo prestar un servicio más cercano, moderno y eficaz".

La subdelegada también ha agradecido "la colaboración institucional entre administraciones para hacer realidad un proyecto muy demandado por la localidad". En los próximos días está prevista la firma del convenio de cesión de uso de dicho inmueble entre el Ayuntamiento de Espejo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, "un paso necesario para culminar la puesta en funcionamiento de estas instalaciones".

PROTECCIÓN DE MUJERES

Por otra parte, durante la jornada se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de Espejo, copresidida por la subdelegada del Gobierno y el alcalde de la localidad.

Uno de los asuntos más relevantes abordados en la reunión ha sido la renovación del Convenio de colaboración para la protección de las mujeres en situación de riesgo de violencia de género entre el Ayuntamiento de Espejo y la Guardia Civil, en el marco del sistema VioGen.

La subdelegada ha subrayado "la importancia de continuar reforzando la coordinación institucional en materia de violencia de género" y ha puesto en valor "la implicación de las administraciones locales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección integral de las víctimas".