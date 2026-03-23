La convocatoria de elecciones andaluzas el 17 de mayo deja sobre la mesa las leyes de Turismo Sostenible y de Ciencia

Archivo - Imagen general del Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas deja sobre la mesa las leyes de Turismo Sostenible y de Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, que iban a ser aprobadas esta misma semana en el Pleno del Parlamento.

La disolución de la Cámara tendrá lugar en vísperas del Pleno convocado la semana pasada por la Junta de Portavoces, que incluía además el debate final de otros dos proyectos de Ley, relativo a la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía y de creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía.

También estaba programada para este miércoles la convalidación de dos decretos leyes: de medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales y el fomento de la actividad cinegética en Andalucía; y de modificación de la Función Pública de Andalucía y otras normas en materia de empleo público para garantizar el refuerzo de los servicios públicos esenciales tras los fenómenos meteorológicos.

El que estaba previsto como último Pleno de la legislatura también tenía previsto abordar la elección Ana María Vielba como nueva directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sucediendo en el cargo a Jesús Jiménez.