CSIF-A reclama al SAS que "cuide" al colectivo de enfermeras con mejores condiciones laborales

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SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido este martes el papel "crucial" que enfermeras y técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) juegan en la sanidad andaluza con motivo de la celebración este 12 de mayo del Día Internacional de la Enfermería.

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela, ha subrayado que "estas profesionales son la base de los cuidados y de la atención directa a la ciudadanía, lo que les convierte en un colectivo fundamental para conseguir que la atención sanitaria sea segura, eficaz y accesible para toda la población, y por ello la Administración ha de cuidarlas como la profesión humanizadora que son".

La organización sindical ha recordado en una nota que los equipos de Enfermería merecen "la autoridad, los recursos y las condiciones laborales necesarias para conseguir brindar la atención excepcional que pueden proporcionar", según ha reseñado Girela. Así, aunque los profesionales sanitarios son considerados autoridad pública desde la reforma del Código Penal en 2015, el "inaceptable" número de agresiones que este colectivo sufre en Andalucía --un 78,9% de los ataques físicos a sanitarios en la comunidad en 2025 los sufrieron enfermeras y TCAE-- sigue dejando patente que "queda mucho camino por andar en ese aspecto".

CSIF, además, ha señalado que, si ya en España siguen faltando 123.000 profesionales de Enfermería y al menos 47.000 TCAE para acercarse a las ratios europeas de referencia y responder a la demanda real de cuidados, la temporalidad en el empleo en Andalucía, unida a la falta de reconocimiento económico, laboral y en términos de conciliación siguen derivando en un enorme éxodo de profesionales de la Enfermería a otras comunidades autónomas con mejores condiciones.

En concreto, el 'Informe sobre la situación de la Sanidad Pública Andaluza' realizado en mayo de 2025 por CSIF y otras organizaciones sindicales, cifró en 5.900 el número de profesionales en los que debería aumentar la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para igualarse a los niveles estatales. "Se trata de una situación que urge solventar, pues, unida al progresivo envejecimiento de las plantillas y la gran jubilación que se prevé a corto plazo, nos puede poner en un punto muy delicado", ha expresado Girela.

Para CSIF, es un hecho que el personal de Enfermería, utilizado en muchas ocasiones como multiusos por la Administración, mejora los resultados de salud y brinda una atención primaria confiable y centrada en la persona, por lo que el sistema sanitario tiene que configurar un personal de Enfermería sólido, invirtiendo en condiciones laborales seguras, una remuneración justa y oportunidades significativas de liderazgo, formación e influencia.

En esa línea, Girela ha recordado algunos puntos que siguen pendientes de cumplirse por parte del SAS. "Por un lado, es necesario agilizar los procesos actualmente abiertos de carrera profesional, concurso de traslados y oferta de empleo público, pues la Administración sigue dando unos pasos insoportablemente lentos, para exasperación de sus profesionales. Además, el Pacto por la Atención Primaria, firmado en 2023, recogía el compromiso de tener al menos una enfermera escolar en cada uno de los 411 centros de salud de la comunidad, pero, a día de hoy, seguimos lejos de poder decir que esto es un hecho", ha lamentado.

Igualmente, para el sindicato urge llevar a cabo un redimensionamiento de plantillas tanto en Atención Primaria como Hospitalaria, y por supuesto consolidar la implantación de la figura de la Coordinadora de TCAE en los hospitales andaluces. "Eso sí, en este sentido, cabe reseñar que, gracias al trabajo de CSIF durante años, hace unas semanas ya se lanzó la convocatoria para cubrir dicho cargo en el Hospital de Torrecárdenas de Almería, lo que es sin duda una gran noticia, pero que no puede ser considerada sino como el primer paso para que esta figura se implante definitivamente en todos los hospitales andaluces", ha aclarado Girela.

Por otro lado, en este Día Internacional de la Enfermería, CSIF ha recordado que enfermeras y TCAE esperan con gran ilusión y esperanza la puesta en práctica del nuevo Estatuto Marco, ya firmado por el Gobierno central, lo que permitirá a las enfermeras obtener mejoras retributivas y les abrirá las puertas para ocupar puestos de mayor gestión y responsabilidad, desarrollando así el potencial completo de la profesión e, igualmente, las TCAE se encuentran frente a un hito histórico de justicia profesional, pues el citado Estatuto Marco reconoce y adecuará su clasificación a su formación real y funciones técnicas actuales, lo que conlleva la necesaria mejora salarial y el reconocimiento profesional que dignifican una profesión capital en el día a día del sistema sanitario.