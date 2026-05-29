Cuatro heridos tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera Pozoblanco-Pedroche (Córdoba)

Archivo - Médica de 061 en una imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este viernes tras chocar frontalmente dos vehículos en la carretera que va de Pozoblanco a Pedroche, en la provincia de Córdoba.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el accidente se ha producido a las 17,00 horas de esta tarde y a causa del mismo han resultado heridas tres mujeres (de 27, 51 y 65 años) y un hombre de 58 años.

Para su atención, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha desplazado un equipo médico y dos ambulancias convencionales. Todos han sido evacuados al hospital de Pozoblanco.

Hasta el lugar se han movilizado, además de los servicios sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico y Conservación de Carreteras.