Las defunciones superaron a los nacimientos en Andalucía en 2.078 personas en el tercer trimestre de 2025

Archivo - Imagen de archivo de una floristería en el cementerio de San Fernando en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

En el tercer trimestre del año 2025 se produjeron en Andalucía 15.374 nacimientos, 17.452 defunciones y 8.877 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica este viernes el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2024, un incremento en defunciones (4,8%) y descensos tanto en nacimientos (0,6%) como en matrimonios (5,5%).

Como resultado, el crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo en 2.078 personas.

Así, en este trimestre se produjeron 15.202 partos de los que el 1,3% fueron partos múltiples (198 dobles y 3 triples). Estos partos dieron lugar a 15.374 nacimientos (nacidos vivos) y algo más de la mitad , un 51,1%, fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 45,6% de los nacimientos correspondieron a madres casadas.

Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 3.395 y supusieron el 22,1% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 43,8% y 33,6% respectivamente.

La edad media de las madres fue de 32,5 años. En el 33,2% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27,7%.

En cuanto a las defunciones, el 52,3% fueron hombres. El 67,5% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años (17,7%). Desagregando por sexo, este mismo grupo de edad sigue siendo el de mayor frecuencia entre las mujeres (20,7%), sin embargo, entre los hombres son más frecuentes las defunciones entre 80 y 84 años (15%). Las defunciones de extranjeros representaron el 5,2% del total.

Además, el 40% de las defunciones correspondieron a personas casadas, seguido del 38,4% que representaron las personas viudas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (54,8%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (59,7%).

De los 8.877 matrimonios, 342 fueron entre personas del mismo sexo (3,9% del total). El 56,4% de estas uniones fueron entre mujeres. El 13% de los matrimonios (1.158) correspondieron a uniones en las que algún cónyuge era extranjero.